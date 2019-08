"No entramos bien al partido"

Patronato se trajo un gran punto desde Rosario con el 1-1 ante Central, en un cotejo donde no la pasó nada bien, sobre todo en el primer tiempo. Luego del pitazo final de Hernán Mastrángelo, Federico Mancinelli analizó lo sucedido en el Gigante de Arroyito y expresó que el equipo no “entró bien el partido”. “Es un punto que rescatamos en una cancha muy difícil. En el primer tiempo nos superaron y en el segundo jugamos de manera diferente y logramos un buen empate. Nos sorprendieron con los internos también y por eso crearon muchas situaciones. Veníamos a ganar, y si no se puede, lo bueno es empatar. No fue un primer tiempo bueno, no encontramos las posiciones y estuvimos desordenados. Ellos atacaron, pero no nos llegaron demasiado hasta el gol. Había un gol de diferencia nada más”, afirmó. El defensor dijo que la tarjeta roja que recibió Damián Lemos potenció al equipo. “Creo que con la expulsión encontramos más tranquilidad y con el gol de Julián (Chicco) nos aferramos a un resultado que nos sirve mucho. Sacamos fuerzas de donde no había para poder sacar adelante el partido. No entramos bien, pero también es mérito de Central eso, porque nos complicó”, explicó. Sobre la conquista de Julián Chicco, que llegó con un envío desde afuera del área, Mancinelli expresó: “Son condiciones que pueden suceder dentro del partido. El remate de larga distancia es una de ellas y por suerte marcamos por esa vía. Esto recién empieza y estamos contentos porque sacamos un punto”.





El goleador



Julián Chicco fue otro de los que habló y no solamente analizó el golazo que hizo sino también la actuación del equipo Rojinegro. “Fue un lindo gol, el primero para mí en la Superliga. Estamos acostumbrados a correr demasiado y la expulsión nos complicó mucho. Hicimos un esfuerzo muy grande y por eso nos llevamos el punto desde acá. Central juega muy bien, sobre todo en la mitad de la cancha. Creo que en los primeros 20 o 25 minutos jugamos mal, pero después emparejamoel partido. Estoy contento por el rendimiento de cada uno en este partido”, sostuvo. Sin descanso. El plantel de Patronato volverá hoy por la tarde a los entrenamientos pensando ya en el largo viaje que tendrá hasta San Luis para enfrentar a Independiente por la Copa Argentina.



La bronca de Lovera



Maximiliano Lovera fue la figura de Central en el empate ante Patronato. Encaró siempre, se mostró como alternativa, aportó desequilibrio y participó de varias jugadas de gol de la ofensiva de Central. Y por si fuera poco marcó un golazo en el momento en que el Canalla no encontraba los caminos para vulnerar a Ibáñez, el seguro arquero de Patronato. “Me voy contento por el gol, pero con bronca por el resultado. Hicimos un partido muy bueno y merecíamos quedarnos con los tres puntos”, analizó el formoseño ni bien terminó el partido. El delantero de 20 años admitió además que “en el segundo tiempo nos relajamos un poco y lo terminamos pagando cara”. Ante los rumores de interés por contar con sus servicios de otros equipos, Lovera aseguró que “mi idea es quedarme acá en Central por un tiempo más y después se vera”. Respecto de que con Diego Cocca está teniendo la confianza que a lo mejor no tuvo con otros entrenadores, señaló: “Todos los técnicos que tuve me dieron oportunidad, pero Cocca me dio más continuidad y titularidad”.