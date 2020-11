Nicolás Torres quiere dejar su huella en el Depro 

Nicolás Torres será intervenido quirúrgicamente hoy en Concepción del Uruguay. Nicolás Torres, en su segundo ciclo en Gimnasia.

En el Azulgrana Torres se reencontró con Hernán Orcellet, con quien compartió plantel en el Lobo uruguayense mientras realizaba sus primeros pasos en su carrera. “No llegué a jugar con Hernán, pero si hemos compartido entrenamientos. Además se cómo se maneja porque he enfrentado varias veces al Depro”, relató.

Nico no quiere pasar desapercibido en su nuevo destino. El defensor intentará inscribir su nombre en la historia de la institución. “Me entusiasmó porque está metido entre los equipos que peleará por el ascenso y también porque enfrentará a River por Copa Argentina. Se dieron un par de cosas que hicieron que esté en mi ciudad y defendiendo los colores del Depro”, valoró.

Después de varios meses de trabajos aislados el 24 de octubre Torres se sumó a los trabajos de pretemporada. Tres semanas después el Consejo Federal confirmó la fecha de reinicio de la competencia. “Primero queríamos saber cuando se iba a volver a entrenar. Pero una vez que estábamos entrenando queríamos saber cuando iniciaba el torneo. En las primeras semanas sentimos la emoción por estar nuevamente con el grupo, compartir cosas, pero después querés mentalizarte en cuando y como vas a jugar. Si bien falta conocer los cruces ahora está el formato y la fecha de inicio. En ese sentido estoy entusiasmado con volver a jugar después de mucho tiempo”, subrayó.

Durante el eterno receso Torres fue sondeados por distintos clubes. Su prioridad era clara: estar cerca de sus afectos. “Hubo sondeos de Gimnasia antes que tomen la decisión de bajarse del torneo. También hubo ofertas de equipos de Buenos Aires, pero eso implicaba viajar nuevamente y estar lejos de la familia. Además me acostumbré a jugar en el interior y le escapo a Buenos Aires. Esperé hasta que pude cerrar con el Depro”, repasó.

Luego agregó: “No tenía problemas en armar un bolso como lo hice un año atrás y de un día para el otro aparecí en Resistencia. Me motiva cuando me llama un técnico para decirme que me quiere en el equipo y me cuenta el proyecto. Si bien tengo que consensuarlo con la familia porque no puedo tomar decisiones solo, si me entusiasmaba una propuesta lo iba a poner en la balanza para analizar que era lo mejor para la familia. En ningún momento pensé en dejar de jugar ni me desmotive, sino por el contrario. Me gusta entrenar mucho y me la pasé entrenando todo este tiempo. Hubo un par de posibilidades, pero la más interesante en todo sentido fue la del Depro”, reafirmó.

Nico Torres.jpg Nicolás Torres inició la temporada del Federal A luciendo la camiseta de Chaco For Ever.

Por otro lado, Torres resaltó la seriedad con la que encaran el proyecto en Pronunciamiento. “Me encontré con un club muy ordenado, tranquilo, que sabe lo que quiere, y que tiene objetivos claros. La gente del club tiene una forma de trabajar y de manejarse muy simple. No prometen cosas raras ni vende espejitos de colores, sino que dicen como es la realidad y cuales son las posibilidades”, describió.

En Defensores de Pronunciamiento competirá por un lugar en próxima edición La Nueva Nacional. A su vez protagonizarán un histórico encuentro frente a River Plate por Copa Argentino. Esos desafíos e n t u s i a s m a n a Torres, pero aclaró que la máxima ilusión está centralizada en el Federal. “

E l nombre de River genera y mueve mucho, pero al no tener una fecha para la Copa Argentina hizo que todo se fuera desinflando un poco y creo que este año no se jugará. En lo personal lo que más me motiva es el Federal. No quiero ver que es lo que pasa, sino que me gustaría pelear un ascenso”, señaló.

“Estoy muy ilusionado con este proyecto. No me voy todas las tardes de mi casa para ver que es lo que pasa. Cuando me meto en un proyecto quiero pelear por lo máximo. Después se verá para que estamos y si nos da la nafta, pero me gustaría lograr un ascenso. Me motiva más que el partido de la Copa”, concluyó