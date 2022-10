Nicolás Figal, la sorpresa en Boca Juniors

Nicolás Figal concentrado para el encuentro ante Gimnasia LP este jueves 15:00

Pero en definitiva, hay varios factores que inclinaron la balanza a favor del ex Independiente: el flojísimo nivel de Roncaglia (responsable directo en el primer gol de Newell's, junto con Luis Advíncula, hasta ahora no dio la talla), la grave lesión de Marcos Rojo, el hecho de que Carlos Zambrano esté tocado (igual jugará) y la falta de confianza en el Pola Aranda (extrañamente, no entró en Rosario y terminó jugando Advíncula de 2, dando ventajas de todo tipo), también le dan un marco a su apresurado regreso.

En efecto, Ibarra siente que necesita mayor seguridad en el fondo, sobre todo en un equipo que perdió la solidez por las bajas y también el recambio defensivo. De hecho, pasó de tener el arco en cero en los últimos cinco partidos a recibir tres goles en los últimos tres. Y el DT entiende que no puede volver a dar las ventajas que dio en Rosario, sobre todo porque con Gimnasia no tiene margen de error: debe ganar para no llegar abajo de Racing a la definición del domingo.