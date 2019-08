Nico Torres y Juan Ferreyra, defensa y ataque por siempre

Nicolás Torres y Juan Ferreyra, puntales de la gran campaña de Gimnasia en la pasada edición del Torneo Federal A, emigraron en julio a Chaco For Ever, convocados por Norberto Acosta, que los disfrutó en el Lobo uruguayense y los llevó a For Ever, armando un plantel que peleará el ascenso. Los dos charlaron con Ovación sobre el presente en el club chaqueño, lo que dejan en el recuerdo uruguayense y las chances de ascender.

Torres grafica la dura primera parte en su nuevo club “estoy muerto porque acabamos el viernes pasado la parte más dura de la pretemporada. Estuvimos 12 días encerrados, entrenando en triple turno, pero contento, motivado, ganándome mi lugar”. En su retorno al club, Ferreyra dejó ver su alegría: “estoy bien y contento, me trataron muy bien cuando llegue. La gente que trabaja en el club y los hinchas me recibieron muy bien. Muchos me hicieron llegar su felicidad de haber vuelto y eso es muy lindo. El cambio pegó para bien. Más allá de estar lejos, yo conocía la ciudad y mucha gente allá así que estoy muy cómodo”.

Sobre el Lobo y lo que quedó atrás, el análisis de ambos fue similar. Torres dijo que en “Gimnasia había cumplido un ciclo, necesitaba un cambio y cuando apareció esta oportunidad no lo dude, porque For Ever tiene una historia grande y a cualquier jugador lo entusiasma. Me da nostalgia leer cosas de Gimnasia porque pase mucho tiempo de mi vida, pero las cosas en algún momento terminan. Les deseo lo mejor obviamente”. Por su parte, Ferreyra sigue a su ex club “todos los días uno está en las redes sociales viendo noticias y demás. Vi los refuerzos que llegaron y los ex compañeros que se han quedado, ojalá puedan armar un buen equipo y tener resultados, que es lo más importante, más allá de eso va a ser un torneo durísimo para todos”.

Para Torres es su primer paso por el Negro: “veo buen material como para pelear arriba, hay gente humilde que es esencial para este torneo y con hambre de superarse, el tiempo dirá porque en el fútbol hay poca lógica. Confío en que podamos pelear el torneo, a mi edad no me fui a Resistencia a pasear, soy muy competitivo, no me gusta perder a nada, por ende pienso dejar todo y más para lograr el ascenso”. Ferreyra comparte la mirada de su compañero: “Se armó un equipo de gente de experiencia en la categoría, hay un buen recambio que es importante para un torneo largo. Estuvimos concentrados unos días y eso ayudó a la unión del grupo así qué hay un ambiente muy bueno. Y For Ever siempre se arma pensando en un ascenso, algo que después el tiempo te va a decir para que estas. Pero la idea es pelear hasta el final sin dudas y tengo mucha fe en que nos va a ir bien”.

Nico Torres sigue en la misma posición, como marcador central y destaca que el conocimiento que tienen de Acosta y del DT con ellos facilita todo “obvio que es más fácil cuando un técnico te conoce, pero no fue determinante, yo venía pensando en un cambio, claro que estoy agradecido de la gente que confía en mí, que me da trabajo y me valora como profesional”.

Ferreyra reconoció que “Acosta influyó casi en su totalidad para que yo vaya a For Ever, más allá de estaba viendo algunas otras propuestas interesantes y concretas, que me haya llamado él y que me haya hecho saber lo que quería de mí y lo que quería con el equipo, no me hizo dudar un segundo. Eso es muy valorable eso para el jugador de fútbol”.

Ambos coincidieron en que “las chances de ascenso son las mismas para todos. Cuando arranca el torneo, depende de cada uno aumentar o disminuir porcentajes. Va a ser durísimo y muy largo, distinto a los últimos años. Así qué hay que prepararse muy bien para llegar hasta el final. los equipos de han reforzado muy bien así que va a ser muy lindo el torneo”.

El análisis de ellos por ellos:

Torres: “A Juancito lo veo muy bien, hace mucha diferencia física en el mano a mano, ha madurado mucho y corre con la ventaja que ya jugo acá”.

Ferreyra: “A Nico lo veo muy bien, hizo una muy buena pretemporada , es un gran tipo. Compartimos muchos momentos acá y ahora nos toca algo nuevo a los dos y la verdad es que estamos contentos y hemos hablado q hay que afrontarlo con la responsabilidad que se merece. Uno se juega muchas cosas en estos desafíos y es un jugador que está acostumbrado a eso. Le he dicho que le va a ir muy bien en For Ever.