Nico Laprovittola fue elegido el Mejor de España y se llevó una gran sorpresa

Con un promedio de 17,2 puntos, 6,4 asistencias y 2,5 rebotes para 17,2 de valoración por partido, 'Lapro' lideró la clasificación del Divina Seguros Joventut para los 'playoffs' sólo un año después de que el club estuviera a punto de desaparecer.

















El jugador de 29 años además contó con la sorpresa de que fueron sus padres los que viajaron desde Argentina a Badalona para entregarle el premio mientras sus compañeros le ovacionaban al ritmo de "MVP, MVP".









Laprovittola acabó claramente emocionado: " Acabar la temporada así, recibiendo un premio de esta magnitud, para mí es algo increíble, algo que no había pensado para mi carrera", reconoció. "No me esperaba la sorpresa para nada. Armaron bien todo para que entre en la broma y la verdad es que ha sido muy fuerte para mí. Tanto mi papá como mi mamá y Delfi, mi novia, son muy importantes para mí", sentenció.









En la votación final, el base superó a su compatriota Facundo Campazzo, con quien podría compartir vestuario la próxima temporada en el Real Madrid según la información publicada recientemente por el portal argentino Basquet Plus. Tras ellos, los siguientes clasificados en la pela por el premio fueron Bojan Dubljevic, Walter Tavares y Volodymyr Gerun.

