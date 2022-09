Newell's sumó su tercer triunfo consecutivo

El primer tiempo continuó con Newell's como claro dominador e incluso tuvo dos chances clarísimas para estirar la ventaja, pero no pudo aprovechar las oportunidades y se fue al entretiempo 1-0.

Newell's sumó su tercera victoria al hilo

la lepra.JPG

Ya en la segunda mitad, la Lepra mantuvo la intensidad y llegó al segundo a los 59' mediante Juan Manuel García. El delantero partió en una posición dudosa antes de recibir la pelota y definir, por lo que en un principio el tanto fue anulado. Finalmente, tras una larga revisión del VAR, el árbitro Jorge Baliño convalidó el gol para que Newell's estire la ventaja.

El Tiburón no se quedó atrás y llegó al descuento por intermedio de Patricio Boolsen a falta de 15 minutos, pero no fue suficiente y el equipo dirigido por Adrián Coria se quedó con la victoria. Con este resultado, la Lepra obtuvo su tercer triunfo consecutivo en la Liga Profesional y alcanzó las 29 unidades. Por su parte, Aldosivi no logra levantar cabeza y sigue en el fondo de la tabla con solo 13 puntos.

Formación de Aldosivi

Titulares

(25) José Devecchi

(21) Emanuel Iñíguez

(26) Patricio Boolsen

(13) Nicolás Valentini

(3) Ian Escobar

(8) Javier Iritier

(33) Leandro Maciel

(37) Emanuel Maciel

(10) Matías Pisano

(7) Martín Cauteruccio

(23) Jonathan Zacaría

Suplentes

(31) Luis Ingolotti

(6) Tomás Lecanda

(28) Fernando Román Villalba

(43) Santiago Laquidain

(5) Tomás Martínez

(11) Bautista Kociubinski

(36) Joaquín Indacoechea

(50) Elías Brítez

(77) Juan Manuel Cuesta

(9) Santiago Silva

(29) Braian Martínez

(48) Tobías Cervera

Entrenador: Leandro Somoza

Formación de Newell`s

Titulares

(17) Lautaro Morales

(55) Tomás Jacob

(25) Víctor Velázquez

(19) Facundo Mansilla

(3) Martín Luciano

(52) Marco Campagnaro

(29) Marcelo Esponda

(7) Juan Fernando Garro

(16) Djorkaeff Reasco

(18) Brian Aguirre

(9) Juan Manuel García

Suplentes

(23) Franco Herrera

(4) Willer Ditta

(37) Ian Glavinovich

(45) Tomás Berardozzi

(34) David Sotelo

(47) Guillermo Balzi

(27) Luciano Cingolani

(39) Nazareno Funez

(44) Francisco González

Entrenador: Adrián Coria