Newcom: "La pandemia nos trata muy mal"  

Un buen número de adultos mayores encontraron en el newcom un espacio para la distracción y además para continuar activos en materia deportiva. Lamentablemente la pandemia viral coronavirus les pegó duro ya que todos los jugadores son personas de riesgo y por ende deben respetar el confinamiento a rajatabla.

Carlos Righelato, jugador del Club Paraná Central de la capital entrerriana, tomó contacto con Ovación y desde su casa expresó sus sensaciones ante esta tremenda situación que les toca atrevesar a los más grandes: “Como somos todos personas de riesgo debemos acatar todos los protocolos. Nos hemos guardado, tuvimos un respiro en la cuarentena que se nos permitió ir a caminar, pero ahora no. La pandemia nos trata mal, nos hemos vuelto más sedentarios y en general con varios kilitos de más. Y por otro lado con unas ganas bárbaras de volver a jugar newcom”.

Newcom Paraná Central.jpg

Está claro que el golpe que recibieron los jugadores y jugadoras de newcom es grande. De todos modos algunos tratan de moverse en sus hogares para no perder ritmo. “De mi parte trato de mantenerme ocupado haciendo algo en casa. Tengo un aro de básquet que puse para mis nietos y lo aprovecho. Además de una bici común me fabriqué una fija y hago 30 minutos por día”.

Como casi todas las disciplinas deportivas, el newcom también presentó protocolo para regresar. En este sentido Carlos contó: “La dirigencia de Fanam (Federación Argentina de Newcom Adultos Mayores) ha presentado una propuesta con protocolos a las autoridades, pero no hemos tenido respuestas. Así que todavía nada, y mucha incertidumbre para cuándo se volverá”.

“Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos diariamente. Imaginate, a esta altura del año ya deberíamos haber ido a ocho campeonatos que se realizan en varias provincias del país, también en Uruguay y Brasil”, relató Righelato al repasar los certámenes que se perdieron a esta altura del partido.

Por último dejó un mensaje para sus pares: “El newcom es para todos, gente que haya practicado algún deporte, como el que nunca lo haya hecho. Es mixto, entran seis jugadores, tres varones y tres mujeres en una cancha de voleibol. A la pelota no se le pega, sino que se la atrapa y se pasa, no se puede saltar para definir. Bueno esto es lo fundamental, pero un mensaje, en los clubes no existía actividad deportiva para los adultos mayores de más de 60. Ahora tenemos el newcom. El que quiera practicar y participar de este juego en grupo debería hacerlo. Como digo siempre esto es un tren y el newcom es nuestra última estación”, cerró dejando una gran frase.

Entrenando en casa con lo que hay

