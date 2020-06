Natación: unieron sus fuerzas para un claro pedido

Carlos Scocco y Mary Bournissent (Echagüe), Jorge Dalotto (Estudiantes), Jorge Marzo (Paracao) y Joaquín Méndez (Rowing) son entrenadores de natación y encabezan el reclamo para que la disciplina que tanto aman pueda regresar con sus entrenamientos, por el deporte mismo, pero por sobre todas las cosas por salud. Todos pasaron ayer por UNO y hablaron al respecto. “La natación no es la excepción a los otros deportes, al contrario, creo que estamos en una condición favorable para poder hacer la práctica de este deporte por el ámbito donde nosotros lo hacemos. Creo que tomando todas las precauciones del caso esto se puede desarrollar sin temor a nada”, enfatizó Scocco, profe histórico del AEC.

Respecto del protocolo, Dalotto, del CAE, fue quien dio los detalles: “Nosotros hicimos un protocolo a nivel club, porque me lo exigió, y a su vez fue presentado a la Federación y también se le entregó uno a Gómez (José) y Gamarci (Julio). Estamos trabajando también en contacto con la gente de la Municipalidad y stamos esperando. Creo que si seguimos todas las cosas en orden, deberíamos volver”. “Lamentablemente con este aislamiento, a pesar de que estamos trabajando por Zoom con la gimnasia, no tiene nada que ver. La sensibilidad es el problema en el agua. Si el nadador no está en el agua, el entrenamiento no sirve. Y como ya dijeron mis compañeros es indispensable porque no hay motivos por el cual no se podría entrar a las piletas. Además los nadadores estarán en manos responsables”, explicó Mary respecto de lo que significó el parate para sus dirigidos. Los nadadores deben volver porque ya perdieron todo lo entrenado hasta el momento

Los profesores son los que encabezan este pedido, pero los propios nadadores piden también a gritos regresar con la disciplina. En este sentido Méndez dijo: “Ellos están preocupadísimos. Imaginate que es algo que ellos hacen todos los días, donde tienen sus amigos y compañeros, ya toda una familia está abocada a que hagas un deporte y de golpe te corta todo, los objetivos y todo lo que se trabajó. Los chicos tenían pensado cosas para este año y el agua es irremplazable. Si no tenemos la pileta estamos complicados y los chicos son los que mas lo sienten”.

Por último, Marzo de Paracao, dijo: “Sabemos que esta zona de la costa del Paraná no tiene muchos casos así que estaríamos en condiciones de volver. Le pedimos al intendente, porque esto no sólo es por el deporte, sino por una cuestión de salud. Los chicos están con la computadora con las clases todo el día y no tienen la recreación”.