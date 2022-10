Nahuel Ramos cumplió con su segundo Ironman

“El balance es muy bueno ya que soy un aficionado y no tengo todo el tiempo que me gustaría dedicarle a esto sumado al descanso. Me puse como objetivo terminar la carrera en menos de 13 horas y así fue ya que hice 12 horas 57 minutos. Este fue mi segundo Ironman completo ya que antes estuve en el 2019 en Hamburgo y en esa oportunidad lo hice en 12 horas y minutos 30. Tuve mucha carga laboral este año y no tuve todo el tiempo necesario para dedicarle a la preparación”, confesó y luego habló del nivel que hubo en la prueba: “Fue muy bueno y algo que me llamo la atención en la carera es que hubo muchos corredores que por primera vez corrían un Ironman completo y creo que se dio porque esta carrera en Italia tiene el recorrido de bici y pedestrismo bastante llano y eso lo hace un poco más fácil que otras sedes que tienen más pendientes. Creo que esta es una de las carreras que eligen los corredores para poder terminar un Ironman por primera vez. El nivel fue bueno y al podio se subieron, en el uno y tres, los alemanes que anduvieron alrededor de las 8 horas 10 minutos. Esto te dice todo”.