Nahuel Benítez acompaña el objetivo final del Lobo  

Nahuel Benítez.jpg Nahuel Benítez, en su paso por Los Andes

Además, el jugador concordiense ve con buenos ojos brindar su aporte al club. “No iba a poder firmar contrato hasta marzo, cuando se abre el libro de pases, la idea es agarrar ritmo y confianza. Es una buena oportunidad, también conozco al club, a la gente”, detalló, mientras se recupera de una lesión en el tobillo: “Estoy entrenando a la par de los chicos, calculo que en una o dos semanas voy a estar bien a punto”.

La llegada de Benítez le dará al equipo una sumatoria más de jugadores con bastante experiencia, como lo son también Pablo Vercellino y David Dri. “Son jugadores con mucha trayectoria fuera de Concordia, que han jugado en el Nacional B que es muy importante. También hay jugadores que tienen inferiores en clubes destacados de Buenos Aires y eso es una ventaja. Además, hay un lindo grupo con los chicos que venían trabajando, por lo que hay un modelo de juego, con identidad. Los que llegamos tenemos que sumarnos y comprender rápido lo que quiere el técnico”, manifestó el experimentado jugador.

Consultado de cuál es el objetivo central del equipo, el jugador nacido en las inferiores de San Lorenzo de Almagro, expresó: “Cuando firmé el contrato lo que me hablaron es que el objetivo es el ascenso porque hace mucho tiempo que de Concordia no hay un equipo en un Argentino A. Vienen trabajando de hace tiempo por ese objetivo. Ponerme bien a punto llevará su tiempo, pero cuento con la experiencia que tengo”, comentó el futbolista de 30 años, que espera estar en condiciones de jugar para la segunda fecha cuando visite a Atlético Paraná.

“Espero llegar en condiciones a ese partido y con la idea de traernos los tres puntos”, expresó. Respecto a la institución, Benítez manifestó con qué club se encontró. “Tiene una estructura de muchos años trabajando, con muchas disciplinas. Hace poco que estoy metido adentro, pero por lo que conozco está bien ordenado. Cuando hay orden en una institución se pueden conseguir los objetivos. Seguramente que hay muchas cosas por mejorar y eso se irá dando en la medida que se siga subiendo de categoría. En los equipos que jugué, los clubes estaban bien ordenados para luego ascender. A Libertad lo veo tranquilamente jugando en un Argentino A, por los jugadores que tiene y cómo vienen trabajando”, dijo.

Vale mencionar que el Lobo compartirá la Zona 2 de la Región Litoral Sur junto a Atlético Paraná, Sportivo Urquiza de Paraná y Las Malvinas de Federal. Al respecto apuntó: “Hay buenos rivales, por suerte nosotros tenemos buen plantel”.

Conoció a Maradona en Riestra

“Son recuerdos muy lindos que tuve con Diego, se portó muy bien. Tuve la oportunidad de acompañarlo en una caminata, cuando estábamos en el predio La Candela. Yo estaba con el mate, me llamó para que le cebe unos mates y la verdad es que a ese mate ahora lo tengo intacto, así como quedó de ese día lo tengo guardado en mi casa. En esa caminata me decía qué cosas mejorar, me contaba sus anécdotas”, expresó Benítez.