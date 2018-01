"Nadie me violó" dijo una de las mujeres que denunció a Cardona y Barrios

Una de las mujeres que denunció a los jugadores de Boca Juniors, Edwin Cardona y Wilmar Barrios aseguró que "nadie" abusó de ella aunque reconoció que sí hubo "malos tratos" y que su verdad se la dijo "a la jueza".





"A mí nadie me violó, eso lo quiero aclarar, en ningún momento denuncié abuso sexual ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron malos tratos. A mí no me amenazaron con cuchillas, había cuchillas, pero nunca me pusieron una en el cuello", señaló.





LEE MAS: Sigue el escándalo en Boca: Barrios, Cardona y Fabra fueron desafectados





En diálogo con el canal de noticias C5N, la mujer confirmó que está "embarazada de tres meses" a la vez que remarcó: "No soy bailarina ni nunca lo fui. No soy nada de esas cosas, soy una madre de familia, una ama de casa que vivo como puedo, vendo cosméticos, vendo ropa y hago lo que puedo".





"En ningún momento esto fue arreglo de plata de prostitutas ni bailarinas", aseveró, tras lo cual manifestó: "Soy una persona normal y mi verdad se la dije a la jueza. Los audios que tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos, lo que haya dicho Cathy (la otra mujer) no me incumbe".





LEE MAS: Estas son las mujeres que acusan a los colombianos de Boca





Además contó: "Sí fui maltratada y golpeada tengo las pruebas y los audios. Me descompensé después de 11 horas de declarar, estoy embarazada de tres meses y esto repercute en el bebé y en mis dos hijas que son dos menores de edad escolar".