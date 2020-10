Nadia Cutro tiene el alta y cruzó el charco a competir

El epicentro de la carrera será el Parque Rodó de la ciudad de Minas donde estará el Parque de Asistencia y el podio final de los triunfadores. Ambas zonas estarán vedadas al acceso de público en tanto que para poder acceder a los tramos, se deberá ingresar cuatro horas antes de la largada del primer auto. Mañana, el primer auto larga a las 12.03 y el domingo a las 11.43. Serán seis tramos cronometrados divididos en dos etapas con cuatro tramos el primer día (mañana) y 2 (domingo 25) en tanto que hoy estará reservado únicamente a los reconocimientos de los caminos.

Respecto a sus días de transitar la enfermedad del Covid-19, Cutro contó a Ovación: “Hace 15 días que tengo el alta médica, la pasé bastante feo, aunque por suerte no tuve problemas respiratorios, pero los dolores en el cuerpo fueron intensos. Tuve una noche con fiebre, eso me alertó y al día siguiente me hice un hisopado”. La campeona argentina 2017 de la clase Junior del Rally Argentino contó que debió cumplir con el protocolo de un nuevo hisopado para poder ingresar al país vecino. “Me volví a hisopar y nos vamos a correr a Minas. Es una alegría enorme porque volvemos a correr después de muchos meses de inactividad”, comentó.

La intención del equipo será de poner por primera vez en la tierra el nuevo Toyota Yaris construido por el mismo equipo concordiense. “La idea es probarlo, conocer un poco más al auto. Vamos con todo el equipo, aunque con el plantel reducido de mecánicos”, expresó. Consultada sobre la geografía que tendrá la competencia, Nadia indicó: “No los conozco, dicen que tienen de todo un poco. El día sábado tenemos dos prime, asistencia y otros dos prime. El domingo vamos a correr un prime, asistencia y un prime más. A todos los equipos nos dejan en una burbuja sanitaria, donde no podemos salir de la estructura del equipo. No podemos salir a comprar cosas afuera, tampoco circular por afuera de la asistencia”.

La fecha tendrá un condimento especial porque estará en disputa la Copa Women in Motorsport en reconocimiento a las damas que participan de varias formas en el automovilismo y en especial, en el Rally. Las tres mejores clasificadas en el Absoluto de la carrera serán premiadas con los trofeos Women in Motorsport Uruguay. En un dato sin muchos precedentes serán cuatro las pilotos que estarán corriendo y otras cuatro de navegantes.

“Será una carrera corta, pero muy bien organizada en función de todo lo que estamos viviendo. La única consigna que nos dieron desde la organización es que tenemos que respetar a rajatablas las medidas dispuestas”, cerró la concordiense que aún desconoce cuándo se reanudará el Rally Argentino o si directamente se pasará a correr en 2021.

Tras la clausura, el autódromo con cambios

Luego de la clausura del Autódromo de Concordia debido a una prohibición para la práctica de entrenamientos de duatlón, se conoció que Oscar Cutro tomó licencia en la presidencia por un lapso de seis meses. Ahora el nuevo referente es Gustavo Francois. Por otra parte, este fin de semana volverá a estar habilitado para las pruebas del deporte motor. El sábado será el turno de motos y karting. Por otro lado, el domingo los amantes de las picadas tendrán su turno de pruebas. Con un protocolo muy estricto se desarrollará la actividad para pilotos de la ciudad de Concordia.