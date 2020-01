Nadia Cutro dará el salto a la clase mayor

José Luis Ballesteros / Ovación

Luego de tres temporadas compitiendo en la clase Junior, llegará el momento del salto a la clase principal, como lo es la Maxi Rally. La concordiense Nadia Cutro estrenará este año un nuevo auto y modelo para el Rally Argentino. En el taller del CEO Rally Team se alistan los trabajos sobre el nuevo Toyota Yaris.

Si bien no llegará a la primera fecha del 1º de marzo con la flamante unidad ya que se trabaja en acondicionar todas las piezas, la intención de la campeona 2017 es de estar presente en esa fecha apertura, pero alquilando otra unidad. No obstante, la primera mujer campeona en el certamen argentino se mostró ilusionada por la nueva experiencia que se viene por delante.

“Después de tres años decidimos pasarnos a la Maxi, hoy está más firme el proyecto. Calculo que no llegaremos a la primera fecha, pero para la segunda ya estará el auto en pista. De todas maneras, en la primera fecha vamos a estar sí o sí como para empezar a tomar experiencia con este tipo de autos. Es un auto totalmente nuevo porque es diferente a un Junior. Es nuevo en todo sentido y por eso el armado no es tan rápido, lleva su tiempo el desarrollo. Se está trabajando mucho, se está haciendo todo para que después no haya que hacerle nada durante el torneo”, manifestó a Ovación.

Cutro indicó que actualmente la labores pasan por los trabajos en la carrocería y después vendrá el ensamble de todos los componentes. A su vez se trata de un proyecto que está llegando a su final, pero que tiene varios años de trabajo. “Desde 2016 veíamos la posibilidad de armar este auto, se empezó de a poco. Sabíamos que de golpe no podíamos hacer el salto de categoría, empezamos a comprar las cosas de a poco y para fines de 2018 teníamos casi todo comprado. En 2019 nos encargamos de lo que es la estructura, de mandar a hacer la jaula, los plásticos. Parece una tontería, pero nos tomó un año y recién ahora podemos empezar con el armado de todo el auto”, indicó.

Al mismo tiempo la excampeona entrerriana valoró que el trabajo final se está efectuando en el taller de su equipo propio. “Que lo hagan acá, que lo haga Luciano (Bombaci, su navegante), sé que le ponen todo para que el auto quede en perfectas condiciones. Es un auto en el cual vamos a tener que trabajar mucho y probar un montón porque es algo totalmente diferente a lo que veníamos haciendo”, expresó.

Al ser consultada de las diferencias entre un auto de la clase Junior, manejó un Toyota Etios, y esta nueva unidad, comentó: “Pasamos de tener 200 a 300 caballos, es un auto de doble tracción. Es un auto que en 400 metros con piso firme estás poniendo sexta marcha. Va a demandar mucho el estado físico, como también la parte cognitiva. Hay que entrenar para estar lo más óptima para poder llevarlo. No hay presión de nada, vamos a ir paso a paso, viendo cómo se desarrolla el auto. Muchas pruebas vamos a tener este año. Se modifica todo, en el manejo y hasta en la elaboración de la hoja de ruta, será un año de aprendizaje”.

En cuanto a los objetivos que se plantean con el equipo a corto plazo, Cutro precisó: “Sabemos que será un año de aprendizaje de prueba y error. Es un auto nuevo que habrá que ir trabajando para tratar de que esté en punta. Queremos llegar hasta mitad de año viendo avances y después encarar de otra manera la segunda mitad de temporada”.

A partir de este año, Nadia tendrá como rivales a pilotos de la talla como Federico Villagra y Marcos Ligato, entre otros, por lo que también será todo un desafío.

“Volvemos a correr contra los grandes nombres, como alguna vez lo hicimos cuando estábamos en el equipo Fiat. Será importante pelear contra ellos que tienen una gran posición dentro de la categoría. Va a llevar tiempo, pero una debe ponerse objetivos y de a poco se irá avanzando”, admitió.

En cuanto al equipo CEO Rally Team describió: “Victorio Ballay va a seguir con su auto en la misma clase (Junior), mientras que el auto que corrí hasta el año pasado se va a alquilar o se venderá. Es la primera vez que hay un equipo de Entre Ríos en una categoría nacional del rally. Para nosotros es un halago y un sueño llegar hasta ahí. Hoy tenemos un nombre y una posición. Queremos seguir creciendo haciendo las cosas bien”.