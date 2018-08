La ex raqueta rusa Marat Safin realizó un duro diagnóstico de las nuevas generaciones de tenistas y dijo que los jóvenes son incapaces de destronar a Rafael Nadal o Roger Federer.

Para el europeo, "es bastante malo para el tenis" que el español y el suizo se mantengan en la parte más alta del ranking ATP, según contó en el medio Marca.

"En mi época, si a los 17 años no ganabas un torneo ATP, eras un matado y ahora si ganas un torneo con 25 eres miembro de la Next Gen. Nadal y Federer siguen arriba porque los jóvenes son muy malos", señaló.

Además Marat Safin, quien ganó dos Grand Slam durante su carrera, dijo que el tenis actual "es bastante diferente y no quiero que suene a que hablo de nuestros tiempos, no me gusta cuando hablan los viejos. Pero yo pertenecí a otra generación en la que no teníamos Internet, no teníamos Ipad, éramos más como una familia".

"Ahora cada tenista tiene siete entrenadores, cinco asesores, cuatro médicos, cinco preparadores físicos... Es un poquito diferente. Todo el mundo está con el Instagram, el Twitter y les cambia la mente. Es así. Antes podíamos salir a cenar un australiano, un ruso, un brasileño, un francés y un español. Podíamos ser rivales pero éramos como una familia. Hoy todo es más apartado", explicó.

Por último fue consultado sobre su favorito entre Nadal y Federer: "Yo me quedo con los dos porque son dos estilos totalmente diferentes. A unos les gustará más el toro Nadal y a otros les gustará más la elegancia de Roger. Es como Sampras o Agassi, pero a otro nivel. Sampras era más relajado y Agassi, más maniático".