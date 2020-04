Nació en cuarentena y el éxito es rotundo

Todo surgió para entretener a unos amigos que se habían ido de vacaciones a México y al regreso debieron realizar la cuarentena obligatoria, acción que se debe realizar para evitar posible contagios de coronavirus. Fue así que surgió el Club de Volantes Virtuales, algo que comenzó como un juego y hoy es una linda realidad. Posee una muy buena cantidad de pilotos de distintas partes del país, tiene varias categorías y realiza transmisiones en vivo con relator y comentarista.

Los creadores de esta entidad virtual son Andrés Brikman, Lorenzo Benítez, Matías Ziem, Juan Luis Luna, todos de Federal, y Matías Bella, de Lucas González.

“Cuando empezó la cuarentena, que no era obligatoria, vol- vieron unos amigos que se habían ido a México de vacaciones y debieron hacer el aislamiento obligatorio. Es por eso que nosotros, con un grupo de amigos de toda la vida, como para acompa- ñarlos a ellos en esto y que no Automovilismo la pasaran tan mal en una casa que debieron alquilar porque no podía estar con lo padres, dijimos empecemos a jugar a algo on line y probamos con va- rios juegos”, le comentó a Ovación Andrés Brikman, uno de los creadores del CVV y prosiguió con su relato: “Pero yo, que siempre corrí para divertirme, propuse que bajen el RFactor que es la plataforma que se usa para correr. Ellos primero no querían hasta que un día lo baja- ron y como somos todos del palo del automovilismo y nos gusta mucho, enseguida se engancharon y empezamos a correr bastante seguido entre nosotros. A los cinco que arrancaron se nos fueron sumando más porque se fueron enterando”.

CVE Virtual Flyer.jpg Las competencias virtuales es una de las alternativas para la cuarentena

El arranque fue en silencio y muy casero. “Tenés que tener un servidor y no es tan fácil. Yo como sabía lo hice en mi casa y le empecé a pasar a los conocidos. Comenzó a entrar mucha gente y de repente un día éramos como 15”, confesó Brikman y añadió: “Yo siempre tuve la idea de crear una liga de automovilismo virtual que en definitiva es lo que es el Club de Volantes. Cuando vi que se hizo bastante popular esto de jugar en red le propuse a Lorenzo Benítez y él me dijo que sí que le demos para adelante y de ahí en más fuimos convenciendo al resto de los chicos. Así fue como arrancamos en las sombras sin que nadie sepa. Armamos un mode que vendría a ser la categoría con la monomarca Fiat Uno sin contarle a nadie. No queríamos que se enteren sin venderlo. Después largamos una fecha de prueba con un server que hicimos en la casa de Matías Ziem. Yo lo ayudé. Era precario porque los server para correr se alquilan. Lo nuestro fue todo hogareño. Eso fue hace como tres semanas y esto la verdad creció rápido”.

Una vez que pasó la prueba, el CVV cursó invitaciones y se corrió más en serio. “A la fecha de prueba se la fuimos pasando a mucha gente y usamos de base el Zona Entrerriano de Karting como para conseguir gente. Aprovechamos los pilotos. Se anotaron y corrimos 17 la primera fecha y fue un éxito. Todos quedaron embalados y ahí le pusimos el nombre de Club de Volantes Virtuales. No usamos la palabra entrerrianos porque hay gente de un montón de provincias, por eso se llama así”.

“Así arrancamos y de ahí armamos un instagram y un fa- cebook y fuimos compartiendo todo. Siempre pensamos en tener unos 20 pilotos, pero cuando quisimos acodar teníamos más de 40 de Catamarca, Misiones, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos Córdoba, Santiago del Estero. La bola se corrió y nos vimos en la obligación de alquilar un server que queda en Reconquista y con ese hacemos la Clase A y la B del Fiat Uno que se divide por velocidad. Con esa cantidad de pilotos arrancamos un campeonato de seis fechas”, recordó uno de los mentores de una idea que creció a pasos agigantados.

Respecto del funcionamiento en materia de categorías, Andrés expresó: “Actualmente ya se hicieron dos fechas de la Clase C que es para Principiantes, una categoría netamente formativa. La Clase A y la B llevan tres fe- chas corridas. El calendario es bien nacional y tiene los circuitos de Paraná y Concepción del Uruguay más el nuestro para tener esa cuota de localía ya que los creadores somos de Federal”.

“Nunca pensamos que esto sería para tanto, y pensando en el futuro la idea es seguir des- pués de la cuarentena, apostar de lleno a esto como una actividad nueva y moderna”, cerró el federalense.