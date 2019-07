Nacieron y crecieron juntas en La Pluma

Las hermanas García tienen una misma pasión y juntas siguen compartiendo una linda experiencia. Iniciaron un camino y hoy están cada vez más ligadas al deporte. En la vida las unen los lazos familiares y dentro de la cancha son compañeras y defienden los mismos colores. Siempre atentas una a la otra. Iara, de 18 años, y Karen, de 23, visitaron la Redacción de UNO de Entre Ríos y contaron sus experiencias de lo que vienen disfrutando en el Fútbol futsal y el fútbol 11.

“Es algo cómodo y lindo compartir cancha con mi hermana. Son cosas que no pasan todos los días y hay que disfrutarlas al máximo. Es mucha la felicidad que tenemos de compartir plantel”, expresó la menor de las García.

Ellas contaron cómo es el día a día: “Nos vemos muy poco, nos vemos más cuando entrenamos. Iara va a la escuela y tiene sus actividades. Yo me quedo en casa, trabajo y luego entrenamos”, comentó Karen.

Luego se metieron más en la intimidad y en las tareas que realizan cada una en el hogar. “Soy la más charlatana. Karen es más tímida”, agregó Iara. A lo que la mayor remató: “Ella rompe todo y siempre le pone alegría a todo”.

Por otro lado hablaron de las actividades que realizan en el hogar: “Nos dividimos las tareas. Toda la familia es así”.

En cuanto a cuál de las dos es la más coqueta y se toma su tiempo para arreglarse, contaron: “Yo me visto con lo primero que encuentro y Karen se levanta temprano para peinarse, pintarse y ponerse lo mejor que encuentra”, expresó Iara.

Las prioridades para Iara y Karen son distintas. Una apunta más al fútbol de salón y otra al tradicional. “Lo mío es el futsal porque fue lo primero que arranqué y lo que me llevó a ser lo que soy hoy. La gente me conoce por eso. Aunque no le pierdo interés al tradicional”, manifestó Iara.

Karen García habló del fútbol 11, a lo que siempre apuntó por sus habilidades. “Mi virtud es la velocidad y en cancha grande la puedo plasmar. Mi hermana es más habilidosa. Apunto a dar lo mejor”, agregó.

Las hermanas también dejaron en claro en qué se destacan en cada una de las disciplinas que hoy disfrutan. Iara dijo: “Yo le pego muy bien a la pelota, le conozco muy bien el peso y me siento muy cómoda”.

Por otro lado, Karen expresó: “En el fútbol 11 voy sin miedo a cada pelota. En futsal siempre trato de darle un pase a una compañera y que ella haga un gol”.

Iara, que se encuentra realizando los estudios secundarios, habló de lo que hace en sus horas libres.

“Me gusta mucha la música y tocó la guitarra. Escucho de todo”, dijo. Karen está estudiando para maestra de Primaria y en su tiempo libre se pone los patines para distraerse. Aunque no dudó en expresar cuál es su debilidad. “Me encantan los tatuajes, tengo como 12. Siempre que puedo me hago uno nuevo”, afirmó.

Los sueños son diferentes y ellas no dudaron en remarcarlos. “Quiero jugar en la Selección Argentina. Tuve una prueba y voy por más”, comentó Iara.

Por otro lado Lola dijo: “Mi meta es poder jugar en el selectivo de la LPF, creo que la edad ya no me da para más”. Con mucha alegría y con emoción hablaron de Mariano Moreno, el club que hoy representan en la Liga Paranaense de Fútbol y en el futsal. “Es nuestra segunda casa, es una familia para nosotros. Nos enseñó muchas cosas, buenas y malas para la vida”, sostuvo Iara.

Hay una persona que le dejó mucho dentro y fuera de la cancha. Las hermanas no dudaron en expresar lo que sienten por Edgardo Torta Alegre, DT y dirigente de la institución.“Es como nuestro padre, siempre muy atento y a disposición de todo. Es alguien que no puede decir que no, siempre está para aconsejar”, se sinceró Iara. Por otro lado, dejaron en claro quién es la referente del plantel de La Pluma: “Marian Gómez pone orden a todo. Es una gran persona y siempre buena compañera”, dijo la mayor de las hermanas.