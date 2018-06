Nacho Arce se pone a punto para su experiencia en la Superliga

Tras cerrar su continuidad en el Ciruja, el guardameta se sigue entrenando mientras está de vacaciones en Paraná. Bajo las órdenes de Julio Giacomelli, arquero de Ministerio en la Liga Paranaense y que desde hace tres años lleva delante una escuela de entrenamiento, trabaja para seguir mejorando y no perder en lo físico.





Embed







"Desde que me enteré que él tenía una escuela de arqueros pensé con sumarme. Ya lo hice en el verano, luego logré el ascenso y ahora no podía fallar. Estas cosas llenan, volver a trabajar en tu casa. Y es lindo volver a revolcarse en una cancha de barrio. Acá se entrena muy bien y él tiene la locura de los arqueros", expresó Nacho con respecto al entrenamiento.





El arquero profesional no se olvidó de su paso por Atlético Paraná donde logró el ascenso del Federal A a la B Nacional en la temporada 2014: "En mi paso por el club crecí mucho. Maduré en todo los aspectos, aprendí lo que es la sencillez y la humildad. Estoy agradecido porque confiaron en mí y nunca me voy a olvidar de todo lo que viví en mi cuidad".





Arce viajará el próximo lunes a la provincia de Tucumán para sumarse a San Martín y encarar la pretemporada 2018/2019 de cara a la Superliga. El primer compromiso para el paranaense será por la Copa Argentina donde se enfrentará con Patronato. El encuentro por los 32avos se disputará el 26 de julio en cancha de Deportivo Morón.





"Siempre que me toca arrancar una nueva etapa es contra Patronato o Unión. Es una linda oportunidad para dejar lo mejor. Sueño con poder ganarle al Rojinegro, algo que nunca pude lograr", comentó Nacho en la transmisión en vivo por Facebook Live de Uno de Entre Ríos.





UN HISTÓRICO DE LA LPF

El guardameta de la Superliga se encuentra entrenando con Julio Giacomelli en cancha de Ministerio, tres días a la semana. El arquero de 43 años se encuentra defendiendo los colores del elenco de Villa Almendral en la Zona 2 del Torneo Oficial. La pasión lo llevó a volver a la actividad, tras varios meses alejado del campo de juego.





"Quiero devolverle a la institución todo lo que hizo por mí. Gracias al Verde logré muchas cosas y quiero enseñar todo lo que fui aprendiendo".





Además Julio elogió a Arce por todo lo que hace durante sus vacaciones en la capital entrerriana: "Me llena de satisfacción que él quiera seguir entrenando y me elija a mi para esto. Es un orgullo poder darle indicaciones. No tengo problemas en entrenarlo y es un chico que conozco desde muy chico. Siempre que tenga la posibilidad, lo voy a ayudar".





Todo sacrificio tiene su recompensa y si lo sabrá Ignacio Nacho Arce. El arquero paranaense luchó por mucho tiempo para lograr estar en la Superliga, en la élite del fútbol argentino. Con los colores de San Martín de Tucumán logró el ascenso, en el reducido 2017/2018 y se dará ese gusto.