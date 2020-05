Mutio: "Si vuelvo a Paraná, jugaría en Estudiantes

Florencia Mutio es la principal exponente de la historia del hockey sobre césped de Entre Ríos. Con 35 años se encuentra en momento de análisis sobre cómo seguirá su carrera y su vida personal. En la actualidad se encuentra en Paraná realizando la cuarentena junto a su familia y enfocada en estar tranquila y ver los pasos a seguir

La paranaense fue arquera de Las Leonas y participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y obtuvo la Medalla de Plata. Formó parte del equipo que ganó el Champions Trophy 2012 y la Medalla de Bronce en el Campeonato Mundial 2014. También jugó los Juegos de Río de Janeiro 2016. Es una referente del deporte a nivel provincial y ahora con 35 años analiza volver a jugar en su ciudad en su gran amor: Estudiantes. Mutio charló con en el programa La Radio de UNO, que se emite por la 97.1 La Red Paraná y habló sobre su actualidad y lo que analiza de manera fría en plena cuarentena.

“Estoy en Paraná con mi familia, por suerte todo tranquilo. En esta ciudad se puede caminar y salir un poco por algunos lugares; y eso ayuda a despejar la cabeza. Entrenar por la aplicación Zoom o alguna otra, uno siempre se las arregla”, comentó. “Siempre me gusta volver a Paraná y necesito volver. Me encanta la vida que llevo acá”, dijo. “Viví con tanta adrenalina durante tantos años estando en un seleccionado nacional en Buenos Aires. Con cosas nuevas y como decía, estar con una constante adrenalina. Ahora estoy tratando de encontrarme y adaptarme a Paraná u otro lugar. Lo que busco es encontrar otra motivación, sobre todo en mi profesión, que es la kinesiología. Ahora está todo parado; se está trabajando, pero no con tantos pacientes”, afirmó. Luego agregó: “Cuando vengo al Plumazo, entreno y me doy cuenta de todo el camino recorrido. La verdad fue largo y muy duro. Lo disfruté en todas las etapas que pasé. Uno no dimensiona cuando está en el lugar y con la rutina de todos los días. Pero va pasando el tiempo y cuento mi historia y uno se da cuenta”.

En cuanto a su carrera en la Selección Argentina aseveró: “El primer juego Olímpico (Londres 2012) fue una bomba para mí. Y el segundo también (por Río 2016) pero nunca es como el primero. También vinieron los partidos de los Panamericano, Champions Trophy. Tuve la oportunidad de jugar todos los torneos a nivel internacional, sobre todo en los Juegos Olímpicos jugarlo completo”.

“La verdad fue mucha gente la que tuvo que ver en todo lo que hice y también clubes. Como Estudiantes, Plaza, San Fernando y en Europa. Uno se pone a mirar para atrás y fue un camino lindo. Ahora me toca atravesar otra etapa y encontrarme. Pero con todo el recuerdo y la experiencia. Ahora hay que volver a empezar”, manifestó.

En cuanto a su futuro cercano, Mutio fue cauta y con buenos deseos: “Todo depende de lo que decida. Pero si me quedo en Paraná me gustaría volver a jugar en Estudiantes. De igual manera siempre estoy entrenado en el club cuando estoy en la ciudad. Tengo contacto siempre con ellos y si vuelvo a vivir acá no hay otra opción que Estudiantes. Pero con todo este tema de la cuarentena no se sabe bien qué va a pasar en muchas cosas”.