Mundial de Amputados: Argentina pasó a octavos

Argentina tiene rival en octavos

¡ARGENTINA TIENE RIVAL EN OCTAVOS! Tras ganar el Grupo C con puntaje ideal, la selección de fútbol para amputados ya conoce su próximo paso en el Mundial de Turquía.Será Marruecos el miércoles a las 6 AM, por la pantalla del canal público de deportes.

De hecho, el encuentro muestra claramente la dificultad del rival al que batió Argentina. Si bien el conjunto dirigido por Marcelo Hereñú había comenzado ganando por 2-0, lo cierto es que el bajón futbolístico de los hombres albicelestes y la fortaleza mental de los británicos provocaron el empate del encuentro. No obstante, a falta de pocos segundos para el pitido final, apareció el goleador del equipo, Andrés López, y convirtió el tanto crucial para acceder a octavos como líderes de grupo.

Ahora, Los Rengos deberán enfrentarse a Marruecos en los octavos de final, un seleccionado africano que clasificó a la siguiente fase como uno de los mejores terceros, cosechando una victoria, un empate y una derrota.

El fútbol para amputados consta de 7 contra 7 en dos tiempos de 25 minutos. A los arqueros les falta el miembro superior y a los jugadores de campo el miembro inferior. Se juega con bastones canadienses, los arqueros no pueden salir del área y los laterales se hacen con el pie.

Pese a salir terceros y clasificar al Mundial, Los Rengos la lucharon previamente en Colombia (sede de los Juegos Sudamericanos). Previa problemática, ya que no tenían pasajes de avión para viajar a la nación cafetera.

"Estábamos concentrados en el Cenard y por un tema burocrático se nos caía el viaje a Colombia. Si no íbamos, nos suspendían. Fuimos hasta Ezeiza para que una empresa nos haga un paquete porque teníamos que ir para no sufrir una suspensión. De golpe y porrazo apareció un ministro en Ezeiza que estaba por tomar un avión y en la desesperación me mandé de callado hacia él. Nos paró la seguridad y todo, pero hablamos con él", relató el DT de la Selección.

"'Esperame que hago el check-in y te atiendo', me dijo. Al rato habló con (Matías) Lammens y me dijo que si no lo podía solucionar, iba a hablar con (Claudio) Tapia. Efectivamente lo llamó después al Chiqui y a las dos horas me dijo: 'Ahí te va a sacar los pasajes Tapia'. Ese fue Santiago Cafiero (Ministro de Relaciones Exteriores), que se la re jugó junto con Tapia. Nos dieron 20 pasajes a Barranquilla"', contó Hereñú en diálogo con Télam.

"Estamos muy contentos, por cómo se logró. Se desplegó un buen fútbol, estuvimos sólidos en el Sudamericano y se logró el objetivo de clasificar", concluyó, refiriéndose al desempeño dado.