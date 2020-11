Mujeres Deportistas Entrerrianas, un movimiento horizontal

Betiana aclaró que dentro delos clubes se viven muchas injusticias a la hora de organizar los entrenamientos y muchas veces se les da horarios complicados o por descarte a los equipos femeninos.

De todos modos aclaró que está hace 10 años en el Paraná Rowing Club, institución a la que consideró que les ha dado “ese lugar”, pero que en muchos casos “llevó mucho tiempo conseguir lograrlo”. “Estoy muy agradecida cómo se nos ha tratado”, confió sobre el club de la costanera.

En caso de que sucedieran esas injusticias, la idea del movimiento es interceder en los clubes para que no pase inadvertido o se naturalice y al mismo tiempo cambiarlo. “Estamos haciendo una serie de capacitaciones, hace 15 días hicimos una con Marta Antunez y ella nos enseña porque este es un proceso de aprendizaje. Tenemos objetivos claro y dentro de ellos está esto de intervenir y no callarse porque es ahí donde entran las acciones”, expresó.

Básquet.jpg

Al mismo tiempo dijo que es fundamental cambiar las cosas “desde lugares de tomas de decisiones” y es por eso que apuntan a la formación. “Dentro de nuestros objetivos es ocupar espacios dentro de las comisiones directivas de los clubes, en diferentes lugares como asociaciones o federaciones porque es ahí donde realmente se pueden tomar decisiones. Y también hablamos mucho de presentar proyecto y si tenemos alguna idea, llevarla a cabo. De esa manera vamos a demostrar que somos capaces”, subrayó.

Al mismo tiempo dijo que en esta cruzada no “encontró” resistencia en lo personal, pero si aclaró que vio lo que sucedió con el fútbol a la hora de analizar los regresos pos pandemia y sostuvo que es una “clara muestra de desigualdad”.

“Estamos a nivel provincial y local y acá en Paraná vimos que la Liga Paranaense está organizando un torneo de prueba y es solo para el masculino y no para el femenino. Si me llegara a pasar eso en el básquet trataría de interceder porque no se puede concebir. Y no es un tema personal sino que es algo en pos de no ser desigual”, mencionó. En tal sentido dijo que el básquet hoy tiene una diferencia y es que tiene la Asociación que defiende los intereses de las mujeres dentro del mismo deporte.

Por otra parte consideró que en su vida como deportista tuvo “muchos golpes” y desilusiones y puso un claro ejemplo. “Cuando nosotras ganamos la Liga Nacional en 2002 con San Agustín el premio que nos daban era participar de la Liga Sudamericana. Nos hicimos el pasaporte porque teníamos que viajar a Venezuela y en ese momento Febra nos comunicó un mes antes que no se jugaba. Eso me marcó. Fue a los 19 años y fue la primera desigualdad que viví porque las de masculino no se suspendió. Buenos ahora estamos a tiempo de cambiar eso. Lo vamos a lograr”, sentenció.