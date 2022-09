Muerte de Emiliano Sala: revelaron una impactante confesión

"Estoy en medio del canal y '¡bang!'. Sigo volando y luego un '¡boom!'. Y pensé: '¿Qué va mal?' Así que comprobé los parámetros y todo estaba bien, por lo que seguí volando, pero fue una llamada de atención", dijo Ibbotson en el audio. El piloto, que no tenía licencia para transportar pasajeros en vuelos comerciales, le contó a su amigo que el freno izquierdo no funcionaba del todo bien a su aterrizaje en Nantes y que la aeronave "tendría que ir al hangar, es muy poco fiable".

El audio de Emiliano Sala que anticipó el accidente

Cabe recordar que, en pleno viaje, Sala demostró preocupación por la fragilidad del avión. Por medio de un audio, que envió a un grupo de amigos a través de WhatsApp, admitió: "Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos, y me estoy yendo para Cardiff loco. No sé, van a mandar a alguien a buscarme porque no sé si me van a encontrar. Pero ya saben. Papá... qué miedo que tengo".

Sala e Ibbotson se estrellaron cuando este se trasladaba de Nantes a Cardiff para convertirse en el fichaje más caro de la historia del Cardiff City, por una cantidad cercana a los 20 millones de euros. El cuerpo de Sala fue rescatado de entre el fuselaje del avión días después, pero el del piloto nunca fue encontrado.