Mucho más que una Peña

La idea surgió en el gimnasio donde entrenan durante la temporada o en el receso aquellos que juegan afuera y están radicados en Paraná. El Mono Torcuati, exjugador de Neuquén y uno de los dueños del lugar, tomó la posta junto Diego Reynoso (37 años), exjugador de Colón y Olimpo, entre otros, allá por 2014/15, cuando el Mudo jugaba en Atlético Paraná.

Sucede que muchos deportistas que llegan a la capital entrerriana muchas veces no tienen vínculos cercanos y menos aún una parrilla o quincho para comer un asado cada tanto porque viven en departamentos.

Por entonces, el Decano jugaba la B Nacional y los primeros en sumarse a la Peña fueron Jonathan Belforte (Zárate) y Gonzalo Cozzoni (Arroyo Seco). Luego aparecieron Ignacio Barsanti (DT de Echagüe en ese momento) y algunos jugadores del Negro que también carecían de un espacio libre para prender "un fuego".

El quincho de la sede del club Talleres fue uno de los escenarios más utilizados y el régimen de encuentros es, al menos, una vez por mes.

"De a poco se fue armando y si bien algunos ya no viven en Paraná, la idea de siempre fue mantenerla", contó uno de los impulsores y motivadores permanentes. "Pasamos un momento agradable y comemos con gente sana. Vamos probando menú y casi siempre lo hacemos en el quincho de Talleres o el predio del Toribio", agregó Torcuati.

Su socio, Mariano Vaca, exarquero de Los Toritos, profe y futbolista amateur en la actualidad, también mueve los hilos y "agita" para que no se pierda la costumbre. "Primero compartimos lugar de entrenamiento, luego charlas con mates y terminó en la creación de la Peña. A pesar de las diferencias de edades, lugares de origen, nos gusta escucharnos entre todos, cómo vive cada uno y las cosas que nos pasan a diario", expresó Vaca. Al mismo tiempo El Mudo consideró que la Peña "está buena porque cada uno cuenta sus vivencias y comparte las experiencias". "Algunos juegan y otros están lejos, pero cuando están siempre nos juntamos. Hay gente muy buena y mucha buena onda. Ojalá no se corte", advirtió el zaguero desafiando al resto como si fueran los delanteros que presiona dentro del área chica.

Con el paso del tiempo se fue sumando gente "al baile". Los amigos Alejandro Zilli (36), ex-Echagüe, Sionista, Libertad de Sunchales y actualmente en Unión de Santa Fe (Liga Argentina de básquet), arrastró su tropa de amigos compuesta por: Daniel Hure, jugador de Hispano Americano (Liga Nacional), que nació en Valle Hermoso, pero es un paranaense por adopción por la cantidad de años que jugó en Sionista y además su pareja es de la ciudad; y Mariano Byró, el crack de Monte Grande, que tiene su familia en Paraná.

El sanjustino Zilli, también paranaense por adopción, no es el administrador del grupo de whatsapp, pero ejerce su liderazgo y es uno de los más insistentes. En el último tiempo abrió las puertas de su casa y hace de gran anfitrión, a pesar de no acercarse nunca a la parrilla. "La Peña se dio por ser gente toda parecida: criados bajo los mismo códigos, somos todos de clase media, con muchas cosas de la calle y el barrio. La química viene de ahí, a la mayoría nos gusta la pesca y el asado y tenemos un capitán como el Mono que hace fuegos en todos lados", contó el reconocido pivote. "A veces uno no puede por distancia o porque está jugando afuera, pero lo hacemos partícipe con alguna foto o comentario", agregó.

"Se generó un ambiente muy lindo", manifestó Daniel Hure. "Un día propusimos hacer un asado y ahí comenzó todo. Los que están en Paraná lo hacen a menudo y los que estamos lejos cuando vamos estamos", agregó.

Ese tal vez sea uno de los mayores méritos del grupo. Porque el jugador que está afuera, en el receso, tiene poco tiempo y muchos compromisos. Sobre todo el que tiene la novia en un lugar y la familia en otro. Sin embargo siempre hay un "hueco" para darse una vuelta como sucedió a fin de año, fecha conflictiva para organizarse si las hay.

"Es muy lindo salir de la rutina y compartir con gente de diferentes ambientes como el fútbol o el básquet. Además el que se quiere sumar y tiene buena onda, lo hace", completó el Cabrito, quien también fue anfitrión en varias ocasiones.

Otro de los integrantes del plantel estable es el defensor de Atlético Paraná, Tomás Machado. El rosarino dijo que fue "muy loco" como se formó. "La gente va al gimnasio hace los ejercicios y se va. En mi caso y de los chicos, en vez de laburar todo el tiempo, nos poníamos a charlar y a tomar mates. Lo trasladamos a una cena para poder trabajar bien en el gimnasio. Se formó un lindo ambiente donde hay una energía positiva muy buena en la que nos conecta el deporte", confesó el jugador. "Me gusta charlar mucho con los chicos de básquet y salir un poco de lo mío que es el fútbol. Estoy súper contento y espero que sigan los asados del Mono y la bebida caliente que nos caracteriza y nos llena de energía", resumió.

Otro de "los de siempre" que sabe con la pelota y que no abundan, en el grupo, es Emanuel Moreno. El Huevo que ascendió con Unión de Santa Fe y jugó en Primera mostró su costado sensible para definir a la Peña del Mega. "Encontré un grupo humano muy divertido, a pesar de que somos distintas edades. Se la pasa bien cada vez que nos vemos y uno cuando está de vacaciones, a pesar del poco tiempo, siempre quiere estar con la gente que mejor la pasa o los amigos y la Peña es uno de esos lugares", declaró el jugador de Brown de Puerto Madryn que milita la Primera B Nacional. "No quiero que se termine nunca y ojalá que algún día podamos estar todos porque siempre falta alguno", señaló el paranaense de 28 años.

Los profes como Juanma González o el Polaco Aldaos (ex-Echagüe) que también tuvo su paso, son parte de la movida. "Es una forma de salir de los días que son todos iguales. Y la Peña es un espacio para salir de todo eso. Y elegir ese espacio para estar con las mejores personas, es gratificante", sostuvo Juanma.