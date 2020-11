Morella Llanes atiende varios frentes  

Mientras daba clases en Ciclista, la paranaense habló con Ovación: “La verdad que a mí me encanta dar clases. Tengo dos grupos, uno de competencia y uno de nivel Escuela y este último me permite involucrarme y seguir jugando con ellas. El de competencia me permite ponerme más exigente. Me gusta porque es un desafío”, comentó sobre su rol de entrenadora y luego habló de su presente deportivo: “Fue complicado, complejo. Yo soy de todo o nada, pero en un lugar chiquito me di cuenta que podía hacer pocas cosas. También hago volteo y eso se abrió un poco antes así que pude ir ahí y seguir entrenando. Es gimnasia arriba del caballo. Por eso lado pude seguir. Fue duro porque era el año donde yo iba a terminar con mi carrera, peor no va a poder ser así que voy a tener que seguir”.