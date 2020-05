Morales tiene varios motivos para celebrar

Deportivamente el año no había comenzado de la mejor manera para Leonardo Morales. El defensor no logró recuperar el lugar que resignó en el 11 inicial de Gimnasia y Esgrima La Plata a manos de Maximiliano Caire a fines de 2019. Tampoco pudo sumar minutos en los encuentros que el Lobo disputó en la recta final de la Superliga. Su única presencia fue por Copa Argentina ante Sportivo Barracas, cuando Diego Armando Maradona, entrenador del conjunto Tripero, determinó darle espacios a aquellos valores que venían pidiendo pista desde atrás.

Dentro de ese escenario Morales recibió el mejor regalo de su vida. Fue la mejor noticia para el marcador de punta derecho nacido en Villa Urquiza: la llegada de Dylan, su primer hijo. El mimado de la familia fue el principal bastón para Leo, que no sólo tuvo que convivir con su ausencia del equipo, sino que también transitó con la tensión que implica lidiar con el fantasma del descenso.

16 f1.jpg Morales evitó el descenso con Gimnasia

Una vez licenciado el plantel de Gimnasia el exdefensor de Belgrano, Atlético Paraná y Patronato, entre otros equipos, se trasladó hacia su ciudad. En La Villa realiza el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional rodeado de sus afectos.

Morales cumple a rajatabla con la rutina diagramada por el cuerpo técnico. Entrena con la tranquilidad de saber que el Lobo no estará más con la calculadora en la mano sacando cuentas luego de que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) determinara dar por finalizada la temporada 2019/20 de la Superliga, y anular los descensos.

En la casa de sus padres, uno de los refugios donde Morales descansa durante cada receso, atendió el llamado de Ovación. Uno de los integrantes de la delegación entrerriana del plantel del Lobo platense compartió la emoción del nacimiento de su hijo Dylan, de su futuro en Gimnasia y de la bocanada de oxígeno que adquirió tras haber evitado retroceder de divisional con el conjunto de la Ciudad de las diagonales. Por todo esto, tiene varios motivos para celebrar. “Sentimos alivio por habernos salvado del descenso”, se sinceró el jugador que portó la casaca número 4 de Gimnasia. “No se dio de la forma que queríamos, pero queríamos salvarnos de la manera que sea y más teniendo en cuenta la situación complicada en la que nos encontrábamos”, amplió la idea el marcador de punta derecho.

“No se sabe nada qué pasará. Se habla que no habrá descenso hasta el 2022 y que habrá clubes que no se podrán incorporar por problemas económicos. Eso achicará las posibilidades cuentros que se desarrollaron en el transcurso de 2020. Reconoció que compitió para estar dentro del campo de juego, pero a su vez recordó que atravesó por situaciones peores.

“A todos nos gusta estar en cancha y sumar minutos, pero he pasado situaciones peores. Estuve un año entero sin jugar un minuto. Por eso siempre digo que hay que estar con la mente puesta esperando esa chance, que siempre llegará. Y creo que cuando jugué por Copa Argentina lo hice bien”, interpretó. En los momentos de tensión por no estar dentro del equipo o por no ser convocado por el entrenador, Morales se aferró a su familia. La llegada de Dylan fue determinante para reforzar sus energías.

“Me simplificó todo”, sintetizó Leo. “Desde que él nació veo cosas distintas. Antes me preocupaba por cosas sencillas y simples. Ahora me alegra la vida, me cambió muchísimo. Me llevó a madurar y a pensar en las cosas que él necesita por encima de cualquier cosa”, finalizó.