Mora tendrá su despedida

El exdelantero de River, Rodrigo Mora, tendrá hoy su partido homenaje en el estadio Monumental en el cual se enfrentarán los campeones de la Copa Libertadores 2015 y los que lograron el máximo galardón del certamen continental en diciembre del año pasado.

El encuentro será en el mencionado estadio a partir de las 19.30, será televisado en directo por Telefe y entre las presencias destacadas se encuentran la de Ariel Ortega, Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo, Fernando Cavenaghi, Andrés D’Alessandro y Pablo Aimar. En enero pasado, Mora anunció su retiro del profesionalismo a través de un escrito en el cual relató: “Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar Me hubiese gustado retirarme de otra manera”.

“Sé que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar... Pero hoy solo quiero agradecer a todos, a mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo que me brindaron siempre”, señaló el delantero que le dio tantas alegrías al Millonario.

Mora terminó el año 2018 casi sin jugar, ya que tuvo un puñado de minutos frente a Colón de Santa Fe, por la Superliga, donde además fue capitán como última experiencia dentro del campo de juego.

En números, Mora estuvo siete años en River –solo se fue unos meses en 2014 a la Universidad de Chile–, en los que disputó 182 encuentros, convirtió 41 goles y brindó 21 asistencias.