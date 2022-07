Mohamed fue despedido del Mineiro y nace la opción de Boca

En su paso por Mineiro, el equipo jugó 45 partidos, con 27 victorias, 13 empates y cinco derrotas.

La posibilidad de dirigir a Boca

Más allá de que desde adentro demostraron que la idea no es apresurarse, está claro que Boca está buscando un entrenador con vistas al 2023. Si bien el tridente de Ibarra podría quedarse hasta fin de año, no se descarta que el Consejo de Fútbol cierre a un DT de antemano. Ahora apareció otro candidato.

Se trata de Antonio Mohamed, quien acaba de ser despedido de Atlético Mineiro tras el empate de su equipo ante Cuiabá. Pese a haber metido a su club en los cuartos de final de la Copa Libertadores (enfrentará a Palmeiras en unos días), el Turco venía en la cuerda floja y se quedó sin trabajo esta mañana. Ahora está libre.

"Estuve muy cerca, hablé con el presidente y tuve reuniones, pero después no se dio", dijo Mohamed sobre el día en el que Daniel Angelici lo llamó en 2019. Para que llegue al banco azul y oro faltó el OK del flamante mánager Nicolás Burdisso, quien terminó inclinándose por Gustavo Alfaro. Tiempo después, el DT fue sincero: "Me gustaría dirigir a Boca". ¿Le darán la chance?