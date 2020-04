Modelo, periodista, Community Manager y traductora

Eloísa Patat nació en Paraná el 16 de septiembre de 1983. Fue modelo, es traductora de inglés, periodista “por pasión” como se define en su página www.eloisapatat.com, Community Manager, micro influencer y madre de Isabella y Serena. Elo jugó al vóley en el Club Atlético Estudiantes, fue Miss Entre Ríos y a los 17 años tuvo su primera experiencia en el exterior, Estados Unidos, que la marcó a fuego. A partir de allí supo que en su vida iba a viajar mucho. Se casó en 2007 con el basquetbolista Federico Van Lacke, a quien conoció tras su paso por Echagüe.

Vivió muchos años en España (Torrelavega, Murcia, Los Barrios, Huelva, Granada, Barcelona, Madrid, San Sebastián) y en Argentina en Santiago del Estero y en Buenos Aires, donde está radicada. Participó de varios programas de radio y televisión en la península ibérica y en Argentina como Qué me estás contando de EITB2, País Vasco; Mamma Mia, programa de radio de LV11 y para la Revista La Columna en Santiago del Estero. Colaboradora del Diario para el suplemento Orillas, actual colaboradora de la Revista Argentinos.es de Madrid, entre otros.

Tiene su propio canal de TV por Instagram @eloisapatat donde se puede ver el Magazine Desde Dentro (follow #DesdeDentroTV); un semanal de moda, tendencias, gastronomía, viajes y personajes de lo más apasionantes, también en su canal de YouTube se pueden ver grandes entrevistas como la realizada a Ricardo Darín, John Malkovich, Lily Rose Dee, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde vive actualmente.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Del Barcelona.

—¿Un club?

—El CAE de Paraná, si habré pasado horas de mi infancia allá.

—¿Un triunfo?

—El partido que Fede ganó con una volcada luego de recuperar un rebote en el aire, en los últimos segundos en Valladolid y les dio el ascenso a la Primera. Fue de infarto; la hinchada se volvió loca.

—¿Un equipo?

—El equipo de vóley de Primera que conformamos, ya ni recuerdo en qué año, con las hermanas Livrizzi, Estefanía Solomonof, la Rusa Pinter, María Cruz Muzzo, Eve Pacher y la Yiyo. Anécdotas miles.

—¿Una compañera con la que compartiste vestuario?

—Con la Juli Livrizzi, gran amiga, persona y gran deportista. ¡Qué garra!

—¿Un estadio?

—El Palacio de los Deportes de Madrid, es impresionante.

—¿Cuál fue el gol o tanto que más gritaste?

—Más que gol, gritamos como locos cuando Romero atajó dos penales ante Holanda y logramos el pase a la final de Mundial en Brasil 2014. Lo estábamos viendo acá en España, la manera de gritar, creo que nadie a nuestro alrededor entendía nada.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Van Lacke (hay que barrer para casa), Marcos Milinkovic, Luciana Aymar, Nocioni y Mascherano (ambos por la garra).

—¿Y tres del mundo?

—Roger Federer, Messi, el Cholo Simeone.

—¿Para qué sos buena?

—Para mostrar y dar a conocer el talento que tiene el otro. Me encanta estar rodeada de gente talentosa, creativa, y me sale la vena “marketinera” y me gusta mucho poder mostrar al mundo lo que tiene cada uno para aportar. Y soy muy buena haciendo alfajores de maicena y mejillones tigre.

—¿Un desfile?

—Recuerdo desfilar en las escalinatas del Hotel Mayorazgo, pero sin duda, los grandiosos desfiles de la Fashion Week de París a los que suelo asistir, cualquiera de ellos son impresionantes.

—¿A quién te gustaría entrevistar?

—Tuve la oportunidad de entrevistar “face to face” a Ricardo Darín, John Malkovich, Lily Rose Dee e intercambiar palabras con Robert Pattinson durante el Festival de Cine de San Sebastián, el año pasado me quedé con las ganas de poder hacerlo con Ryan Gosling, pero sin duda, mi entrevista favorita sería una copa con Sabina.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—¿Momentos libres? ja. De esos hay pocos con las dos hooligans que tengo en casa. Pero nos vamos al monte a caminar o a la playa, cualquier cosa que no sea estar dentro de casa.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las enfermedades graves.

—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias y las personas prepotentes que no son inteligentes (a las que son inteligentes trato de verles el lado positivo).

—¿Que cosas te hacen reír?

—Los Les Luthiers jejeje, los ponemos siempre en youtube. Y también las ocurrencias de mis hijas.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Unos zapatos divinos de 18 centímetros, cada vez que me los pongo maldigo habérmelos comprado.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Me acuerdo, fueron 10 pesos en una obra de Teatro de Fabio Vides Entre duendes y fantasía, tenía 7 años creo. No recuerdo en qué me lo gasté, pero recuerdo el día que me dio el sobre. ¡Qué momento mágico!

—¿Una cena inolvidable?

—En Granada, hace muchos años atrás con unos amigos de Murcia. Preguntamos para ir a un restaurante a picar pescadito, y sin darnos cuenta terminamos en una marisquería, comimos fenomenal, pero cuando llegó la cuenta nos queríamos morir.

—¿Un postre?

—La torta de frutilla con crema chantilly y gelatina.

—¿Una bebida?

—Gin tonic con cáscara de pepino y el fruto de la ginebra.

—¿Qué música escuchás?

—De todo, literalmente de todo. Desde el Sapo Pepe, hasta rock argentino pasando por la cumbia y el regaetón. Pero si tuviera que elegir me quedo con la música internacional de los 80.

—¿Una banda o solista ?

—Roxette. Siempre.

—¿Una película o serie?

—El diablo se viste de Prada, Sonrisas y lágrimas, y cualquier película con final feliz.

—¿Un viaje?

—Olimpíadas Tokio 2020, que nunca llegará a ser por el coronavirus.

—¿Una ciudad?

—Madrid.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—El Rosedal, tardes de mate, noches de música.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Laponia.

—¿Un hombre?

—No recuerdo su nombre, sí su cara, el médico de guardia que salvó a Serena en Madrid.

—¿Una mujer?

—Indiscutiblemente mi madre, Graciela.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de mi niñera. Pero sobre todo el del pediatra de Santiago del Estero, Adrián, que todavía me sigue atendiendo cuando le escribo para preguntarle por mis hijas.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—Jejeje no tendrías lugar suficiente para mi lista.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Actriz, me hubiese encantado ser actriz de novelas del estilo mexicana, culebrones. De esas que se van maquilladas a la cama. Y si pudiera hacer de mala, mejor.

—¿A quién le sacás la roja?

—No comments.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Inglaterra.

REDES

—¿Cuántos grupos de Whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo cinco grupos, el de mi familia claro. El peor... el de las madres del cole.

—Elegí cinco nombres para armar un grupo de Whatsapp.

—¿Te imaginás un grupo con Joan Rivers, la Vicky Xipolitakis, Santiago Artemis, Lizy Tagliani y mi vieja?

—¿Quién te gustaría que te siga en instagram?

—Ellen DeGeneres.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Gun-Marie Fredriksson, la cantante de Roxette, arriba del escenario, pero ya no será posible.