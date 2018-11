Misterioso mensaje de Cardona a días de la gran final ante River

Edwin Cardona perdió, no solamente su lugar entre los once iniciales de Boca, sino también un lugar entre los suplentes. La baja de su nivel hizo que Guillermo Barros Schelotto no lo tenga en consideración en los últimos partidos y ante River, en la primera final de la Copa Libertadores, debió ver el partido desde el palco de La Bombonera.

En medio de este panorama, y con la vuelta ante el Millonario como próximo objetivo, el colombiano hizo una publicación algo extraña en las redes refiriéndose, quizás, al momento anímico que atraviesa: "Si pensabas que estaba acabado te has equivocado, recién comienzo a tomar impulso. Estoy herido, no vencido".