"Mis objetivos son los que tiene Boca"

El mediocampista italiano Daniele De Rossi, flamante incorporación de Boca Juniors, fue presentado ayer en la entidad de la Ribera. El volante que disputó 18 temporadas en la Roma y se coronó campeón del mundo en 2006 con la selección de Italia confesó cuál fue su reacción cuando Nicolás Burdisso, su excompañero de equipo y actual director deportivo del Xeneize, le propuso vestir la camiseta azul y oro.

“Hablamos seguido con Nico. No me acuerdo cuándo fue la primera propuesta, pero cuando me acercó el ofrecimiento formal primero le dije que sí y después le dije que tenía que pensarlo un poco. Tengo 36 años y cambiar todo y venir acá me daba miedo y a mi familia también. Ahora que ya vine, conocí el club y al presidente, estoy cómodo. Burdisso es un profesional y fue la primera garantía para venir acá”, explicó el Tano.

El romano fue consultado acerca de los rumores que lo vinculaban a un posible desembarco a la MLS de los Estados Unidos o a un retiro de la actividad profesional. “Por lo que fueron las noticias que salieron en estos meses es culpa de los medios, yo nunca hablé. Soy un jugador al que le gusta poco hablar y quizá salieron noticias que no eran ciertas. No tengo un perfil social muy activo, así que no sentí la necesidad de salir a hablar. Preferí quedarme callado”, respondió, y dejó indicios sobre su actitud futura ante los medios.

Pese a que en Italia, durante su inactividad, se entrenó por su cuenta ya que no tenía club, De Rossi reconoció que debe ponerse a la par de sus compañeros de plantel para poder debutar. “Me entrené los dos meses que estuve quieto. Pero una cosa es entrenarse solo y otra es jugar con los compañeros. Voy a necesitar 10 días para adaptarme. Eso lo va a decidir el entrenador que tiene la obligación de pensar en el equipo y no en mí y en mi debut. Si es por mí, ayer (por el domingo) hubiese entrado de civil (ante Huracán), pero quiero hacer muchas cosas en Boca este año y tenemos tiempo”, comentó.

“Tengo que descubrir qué puedo darle a Boca porque siempre se puede mejorar a cualquier edad. No sé qué puedo darle, pero espero poder ayudar en algo a mis compañeros y al equipo. Mi sueño es poder darle lo que le di a la Roma. Estoy seguro de que cuando esté en buena forma le voy a dar algo importante al equipo”, subrayó.

En otro orden, habló sobre el recibimiento que recibió de parte del hincha Xeneize. “Es algo increíble, no puedo agradecerles de mejor manera que hacer mi trabajo de manera seria. Eso fue un estímulo más para poder hacer mi trabajo. Yo soy futbolista y tengo que ser serio y comprometido. Esto es una responsabilidad y tengo que demostrar que hicieron una buena elección”.

Al momento de enumerar las metas trazadas en este desafío,dijo: “Mis objetivos son los que tiene Boca, que ahora es mi equipo. El objetivo de Boca siempre es ganar la Libertadores y ganar todo. Yo estoy acá para hacer mi aporte. Espero que el miércoles (ante Atlético Paranaense) las cosas vayan bien y confío en que el equipo está preparado. Me encantaría jugar la Libertadores”, se ilusionó el mediocampista.

Por último, aseguró que recomendará a otros colegas a jugar en el Xeneize. “Considero a Boca un lugar serio para trabajar, con una buena estructura para jugar al fútbol que es lo que quiero hacer. Es un estímulo muy grande. No voy a llamar a mis compañeros para que vengan acá, no es mi trabajo, pero todos los jugadores deberían vivir lo que estoy viviendo yo ahora”, concluyó.

Rechazó otra oferta por Pavón

Boca Juniors rechazó ayer la última oferta de Los Angeles Galaxy por Cristian Pavón, uno de los futbolistas indicados para ser vendido en este mercado de pases. La propuesta era de 16 millones de dólares por la totalidad de la ficha. Anteriormente habían enviado una de 12 millones por la mitad de la ficha.