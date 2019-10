Miró un vivo y se copó en jugar

A mediados de mayo UNO realizó un facebook live con el jugador Agustín Asmu y su papá y entrenador Yamil. A ese vivo lo siguieron atentamente Cristian Giménez y su hijo Máximo, amante del tenis de mesa. Fue ahí, mediante la transmisión, que surgió el vínculo para que Máximo comience con las prácticas y hoy tenga un gran nivel de juego.

Ayer Ovación visitó Aspatem y estuvo con los protagonistas una vez más. “Nosotros estábamos mirando un vivo porque siempre seguimos los vivo del UNO y a Máximo le encanta el tenis de mesa y le dije mirá Max lo que están pasando. Era un vivo con Yamil y Agustín, entonces me dijo que lo llevara. Mandé por privado y me contestó Yamil y arrancamos a mediados de mayo”, contó Cristian, papá de Máximo, y agregó: “Le gusta y jugó muy poco en los recreos de la escuela. Jugó muy poquito. Va al Vera Peñaloza de Oro Verde y tienen una mesa para los recreos y ahí juegan, se divierten. Ahí le empezó a gustar”. Cristian está realmente sorprendido del nivel que alcanzó su hijo en muy poco tiempo. “Me sorprende mucho. Yo lo traje ese día donde estaban Yamil Asmu, Agustín y Gustavo Maili. Me preguntaron la edad y me dijeron que lo trajera porque le veían muchas condiciones, movimientos que no cualquiera hacía, así que seguimos viniendo. Lo entrena Yamil, a quien le agradezco porque Máximo se re enganchó. Está muy cómodo entrenando y avanzó muchísimo en este tiempo”.

Por su parte el entrenador Yamil Asmu contó: “Él vino sin experiencia previa de lo que es el deporte. Venía desde el ping pong, recreativo. Lo que sí es un chico que hace deportes, hace fútbol y eso se nota. El deporte es fundamental. Y además la facilidad y las ganas que tiene. Tiene mucha capacidad para entender los conceptos, es una esponja. Un chico de 14 años está pensando en salir a bailar y demás, sin embargo Máximo está enfocado en el tenis de mesa. Él todos los días viene al club y entrena fuerte además de colaborar con la gente que recién está arrancando. Es un chico que está bien predispuesto. Tiene mucha capacidad para poder aprender. Se está desarrollando muy bien en el deporte”.

Ahora Máximo tendrá la gran chance de viajar a Buenos Aires al Campamento final de Escuelas de Iniciación Deportivas (EIDE) a realizarse en Ezeiza el 10 y 11 de diciembre.

Este evento se desarrollará con la presencia del mejor jugador o jugadora de cada EIDE o bien el que ustedes elijan en relación al compromiso y a la proyección del mismo. “Ahora estamos por ir al EIDE. Máximo es el representante de Entre Ríos en el Campamento de Escuelas de Iniciación Deportiva. Va el mejor de cada provincia, Tenemos muchos chicos en el club, pero le tocó a Máximo y lo hacemos gracias a que nos van a ayudar desde la Secretaría de Deportes con el tema de los pasajes. Además tiene bonificadas las inscripciones para el Abierto de la República por una gestión de la Federación Argentina”.

Agustín jugará para Libertad

Agustín Asmú viene de jugar en Rosario y ahora se va a Buenos Aires para defender los colores de un club platense. “Agustín está 1º en la categoría Sub 11 a nivel nacional y ahora está fichado para un club de la Liga de Buenos Aires, que es Libertad de La Plata. Jugará en noviembre un Súper Series y la vara es alta, vamos con grandes expectativas y ganarlo”, dijo el DT.