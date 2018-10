Ministerio volvió a vibrar con el box

En el gimnasio del club Ministerio de Paraná se desarrolló el viernes por la noche una velada amateur de box con protagonismo femenino, ya que fueron las tres peleas principales de la noche con la presencia de chicas dando todo en el que fue un gimnasio colmado. El público volvió acompañar al box local y el cuenta con el semillero.





La velada fue organizada por Roque Romero Gastaldo y Ulises López, con la colaboración de Exequiel Luciani.

En la pelea de fondo se presentó o la paranaense Milagros Segovia ante Romina Ríos de Rosario. Segovia es la actual campeona Argentina y Entrerriana en la categoría hasta 51 kilogramos; forma parte del Club Palma de Paraná. El viernes tuvo su noche estelar ante su gente ganando de gran manera en fallo unánime ante la rosarina.

En una de las otras peleas, la púgil de Romero Gastaldo, Indiana Rodríguez (debutante) venció por puntos en fallo unánime a Sacha Ríos de Gualeguaychú.

Otra que tuvo su debut triunfal fue Abigail Gómez (Palma Juniors) que venció por suspensión del combate por parte del referí tras recibir un golpe su rival Clara Navarro (Gualeguaychú).

El resultado de todas las peleas fueron: primera pelea: Axel Beber (Ministerio) ante Pablo Veloso (La Paz). Fallo: ganador Veloso por puntos no unánime. Segunda pelea: Nicolás Pagliaruzza (Ministerio) ante Ian Manuel (La Paz). Fallo: ganador Pagliaruzza por puntos unánime. Tercera pelea: Ignacio Beber (Ministerio) ante Lautaro Oronat (Gualeguaychú). Fallo: Beber por puntos fallo no unánime. Cuarta pelea: Maximiliano Nichea (Ministerio) ante Carlos Figueroa (Villaguay). Fallo: ganador Figueroa por puntos no unánime. Quinta pelea: César Benítez (Gym Cloroformo López) ante Néstor Segura (Nogoyá). Fallo: empate. Sexta pelea: Gonzalo Della Guelfa (Sportivo Urquiza) ante Joaquín Jossen (Olimpia). Fallo: ganador Yossen por puntos unánime. Séptima pelea: Abigail Gómez (Palma Juniors) ante Clara Navarro (Gualeguaychú). Fallo: ganadora Gómez por suspensión del juez. Octava pelea: Indiana Rodríguez (Ministerio) ante Sacha Ríos (Gualeguaychú). Fallo: ganadora Rodríguez por puntos unánime. Fondo: Milagros Segovia (Palma Juniors) ante Romina Ríos (Rosario). Fallo: ganadora Segovia por puntos unánime.