Ministerio le hace frente al dengue y al Covid-19

La pandemia por el coronavirus quedó atrás para dirigentes del club Ministerio que con todas las medidas de seguridad salieron a trabajar por amor a los colores y toda una barriada junto a los colaboradores y jugadores de la entidad. Con la mente en la vuelta el mayor cuidado va en busca de evitar el dengue y empezaron con el desmalezado, mantenimiento del campo de juego y otros sectores para evitar que se propague. Aunque la mira pensando en el regreso de las actividades también está puesta en el arreglo de vestuarios, baños y salón principal para brinda y mejor servicio al público.

En la jornada de ayer, Julián Lemos, y otros integrantes de la Comisión Directiva del Verde como Diego Fernández y Ángel Escobué, estuvieron en el predio dando continuidad a una series de arreglos que fueron planificados en este tiempo de cuarentena. Tras semanas de mantenimiento en otros sectores empezaron con el arreglo de puertas y tratar de darle más seguridad a lugares especificos tras sufrir varios robos en estos días. Lemos, referente del club y con años colaborando en la entidad, charló con Ovación sobre los trabajos que vienen realizando.

Lemos.jpg Lemos trabajando en el club Ministerio para combatir el dengue y el coronavirus

“Venimos trabajando con mantenimiento, reforzando las puertas de las instalaciones. Hemos sufrido varios robos y nos dolió muchísimo, venimos trabajando para evitar que eso vuelva a pasar. Hemos perdido elementos esenciales para la práctica deportiva y sabemos que nos va a costar mucho volver a tenerlo”, dijo. Por otro lado remarcó lo que hicieron durante la cuarentena, donde se acercaron al club todos los días para no descuidar las instalaciones: “Trabajamos más específicamente en los baños y vestuarios para que la gente se sienta mejor. Hacemos todo a pulmón acondicionando lo de uso público para una buena imagen del club”. En cuanto al aislamiento y las medidas que fueron tomando para acercarse a la institución contó: “Esto no fue fácil, no arriesgarnos nosotros y a toda nuestra familia por transitar y concurrir al club. No reprochamos nada porque todo lo que hacemos es por amor a esto colores y todo lo saben, por eso nuestras familias nos apoyan”.

Haciendo hincapié en las medidas de prevención que se dictaron a nivel nacional y en la ciudad el joven dirigente afirmó: “Siempre respetamos las medidas sanitarias sin olvidarnos del dengue que en nuestro predio tenemos que evitar por eso el esfuerzo es doble. Todos saben que contamos con un predio de grande dimensiones y debemos tratar de evitar eso, para poder luchar contra otro rival que todavía no pudo ser combatido en la ciudad”.

El exjugador del MOP, que colgó los botines para ponerse de lleno en su rol como dirigente y ayudante del cuerpo técnico de Primera División, dejó su mensaje para la gente: “Que nos sigamos cuidando porque venimos cumpliendo todo como se debe. Si bien uno está cansado de estar en su casa es la única forma de ganar este partido. Realizar todas las prevenciones que se piden porqué para disfrutar tenemos luego de que salgamos todos adelante. Extrañar nuestra vida normal nos pasa a todos, y ya vamos a volver a la rutina”.

Por Lautaro López/Ovación