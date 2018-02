Mingo y Fagnoli fueron los mejores de la primera cita

Bajo un calor sofocante se desarrolló ayer con gran éxito la primera edición del Triatlón del Paraná sobre la costanera paranaense que tuvo un gran marco de espectadores.

Más de 250 triatletas aportaron su entrega entre juveniles, mayores y adultos mayores, tanto en Damas como en Caballeros, para que la primera experiencia esté a la altura de las circunstancias, más allá de que seguramente habrá algunos aspectos para pulir en cuanto a lo organizativo. De todos modos el balance es altamente positivo y da para ilusionarse con que esta cita llegó para quedarse definitivamente.

Cerca de las 15 los protagonistas fueron trasladados a la dársena del Puerto para comenzar con la natación. Fueron 800 metros en el río con corriente a favor. Luego llegó el turno de subirse a la bicicleta para recorrer 20K. Debido al intenso calor se reventaron varias gomas y hubo triatletas que debieron demorar su salida del parque cerrado. Finalmente llegó la hora del pedestrismo donde fueron 5K durísimos.

Al final de la meta, en Caballeros, arribó el paceño Santiago Mingo. El del norte de la provincia, conocedor de esta disciplina, dominó siempre la prueba y pudo sacar una buena ventaja en la bici para después cantar victoria en Paraná.

Cruzó la meta, saludó a los suyos y habló con Ovación. "Me sentí dentro de todo acostumbrado al calor que nos caracteriza acá en esta zona. Igualmente estuvo durísimo el clima, el circuito muy lindo y muy contento de poder ganar acá en Paraná. Asistí de nuevo a Paraná en una prueba que estuvo ausente por varios años".

"La verdad que estuvo muy bien organizada. Me pareció buena la iniciativa y ojalá que esto siga creciendo para que se quede por muchos años más", entendió Mingo apoyando la cita paranaense.

A la diferencia para ganar con holgura el paceño la sacó arriba de la bici. Así lo entendió el triatleta: "Sentí que iba bien en la bicicleta en los 20 kilómetros. En el pedestrismo pude aguantar. Estoy contento, lindo circuito y en general muy bien".

En Damas el triunfo se fue para Santa Fe. La debutante Agostina Fagnoli dejó bien en alto el nombre de Helvecia y se mostró feliz por la victoria.

"Estoy debutando en el tria. Es una nueva experiencia para mí y estoy re bien y muy contenta. Yo hacía pedestrismo, después hice ciclismo y natación hace poco, pero la verdad que me sentí muy bien. Es una nueva experiencia", dijo.

"El agua con el calor que hacía estuvo bueno, muy bien. Después en la bici muy bien, pero me costó mucho el pedestrismo. Salí cansada y el calor se sentía mucho. Estoy muy contenta", agregó.

Fue la primera prueba del triatlón del Paraná. Fagnoli tuvo su tiempo y la analizó: "La verdad me encantó todo el recorrido, el río todo muy lindo. Largó un poco más tarde, pero me encantó. Ojalá se repita".





La posta fue para un trío local

Luciana Uma, Claudio Martínez Sosa, Catalina Coloma fueron los ganadores en la prueba por equipos. Coloma hizo lo suyo en el agua, Martínez Sosa plasmó su experiencia en la bici y Huma remató la historia. "Estamos muy contentos. Hicimos nuestra primera carrera y los tres ganamos. Fue la primera experiencia en posta y me sentí muy bien. Correr en nuestra ciudad es lo más lindo que puede haber", dijo Gallo.





Atilio Carboni acompañó la cita

"El balance es altamente positivo. La convocatoria superó las expectativas de los organizadores así que esto significa que Paraná está a la altura para este tipo de disciplina. Hay que apostar. La organización hizo lo mejor posible y hubo pequeños errores que habrá que pulir para el año que viene, pero creo que fue un éxito", expresó Atilio Carboni, subsecretario de Deportes de la Municipalidad.





Una impresión más que positiva

Viviana Paiva, organizadora junto a Maxi Borgetto, hizo el balance: "La verdad que un impresión más que positiva porque nunca me imaginé que iba a venir tanta gente y de distintos puntos del país participar. Hubo mucha gente que confió en esta primera organización. No quiero dejar de nombrar a Maximiliano Borgetto porque él me metió en esto y la verdad estamos muy contentos".