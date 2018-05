Minetti: "Me sentí como que volvía a debutar de nuevo"

Ovación. Todos los padecimientos, las ganas de largar todo, las muestras de apoyo recibidas y sus ganas de seguir en No fue un vía crucis, pero se asemejó bastante. En su calvario que duró un año, un mes y cinco días pasó por varios consultorios médicos, de kinesiología, gimnasios. Pero se ausentó del escenario mayor de los hechos: el campo de juego. Marcos Minetti volvió un día. Fue el domingo, cuando fue titular en el plantel de Reserva que recibió San Lorenzo en La Capillita. "Me sentí como que volvía a debutar de nuevo", manifestó el volante en charla con. Todos los padecimientos, las ganas de largar todo, las muestras de apoyo recibidas y sus ganas de seguir en Patronato fueron algunos de los temas abordados con el futbolista de 29 años.

Dicen que de los errores se aprende, y el fatídico 24 de marzo de 2017, cuando el Rojinegro recibió a Newell's el volante central aceptó infiltrarse para ponerse a disposición del equipo: "Venía dolorido del partido anterior. Sentí dolor en la entrada en calor, se lo dije al médico, que me infiltró, y cuando terminó el primer tiempo el dolor era insoportable y tuve que volver a infiltrarme. Hubiera podido salir antes, pero preferí quedarme todo el partido", recordó.

Después de la experiencia vivida no repetiría la determinación: "Y hoy con el diario del lunes y con todo lo que me tocó sufrir no volvería a jugar lesionado. Nunca pensé que podía ser para tanto. En ese momento prioricé la necesidad del equipo. Además al no tener el puesto asegurado no quería dejar pasar las chances que se me presentaban", sostuvo.

En los 400 días sin actividad en cancha hubo altibajos en el aspecto psicológico del Chamaco: "Hubo momentos en los que me sentía muy mal. No podía creer que me levantara sin ningún tipo de dolor y caminaba hasta el baño y me dolía todo; una cosa de no creer. Era terrible ir al club y tener que mirar a mis compañeros desde un costado o practicar en el gimnasio sin pasar por la cancha", acotó.

La lucha de Minetti tuvo varias facetas: "Hubo momentos en los que no sabía qué hacer; pensé que no iba a poder jugar más. Iba al médico, fui a un cura, pasé por curanderos. Ya no sabía qué hacer , por suerte lo peor ya pasó y ahora solo pienso en poder seguir jugando. Igual nunca bajé los brazos", describió.

Los afectos fueron fundamentales para sobrellevar la magra vivencia: "Fue muy importante el aliento y acompañamiento que siempre tuve de mi familia, mi novia, los amigos de siempre y que me dio el fútbol, los permanentes mensajes de apoyo", manifestó.

Sobre cómo se definió su vuelta al ruedo, dijo: "Hacía como tres semanas que le decía a Patita Mazzoni que me sentía bien, como para jugar. Él me recomendó que no me apurara, que sumara ritmo de juego en las prácticas y decidimos que jugar contra San Lorenzo en Reserva era recomendable. Fue como que volvía a debutar de nuevo. Los mismos nervios, las mismas sensaciones".

De ahora en más ¿qué?: "No voy a jugar con Temperley porque fue largo el tiempo de inactividad y seguramente la cancha va a estar muy pesada. La intención es estar en la última fecha, en Reserva, con Banfield. Tengo contrato con Patronato hasta el 30 de junio. No sé qué dirán los directivos. Yo quiero seguir".





