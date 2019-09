Miloc quiere dejar su huella en Patronato

El buen comienzo de Patronato alimenta la ilusión del Pueblo Rojinegro. En cinco jornadas el equipo cosechó 10 unidades. Esa sumatoria le permitió al equipo ubicarse fuera de los puestos de descenso. A su vez se encuentra en zona de clasificación a la edición 2021 de la Copa Sudamericana. El hincha proyecta, imaginariamente, una hipotética participación del elenco de sus amores en el ámbito internacional. En el plantel del Santo observan esa posibilidad como algo terrenal, como un premio al que pueden aspirar.

Para Dardo Miloc mejorar lo realizado es una filosofía de vida. Así lo manifestó en su visita a los estudios de La Red Paraná. El mediocampista brindó conceptos claros en una extensa charla con el programa Nuestro Buen Momento. El platense dejó en evidencia que su anhelo es dejar una huella en la institución, en ayudar al crecimiento de la entidad, pero entendiendo que deberán convivir con los números para dejar en el camino la presión que implica sobrellevar la pelea por la permanencia.

“No hay que hacer más que mención que urge y va a urgir que, hasta el último día del campeonato y de la Copa de la Superliga el tema del promedio. ¿Es una novedad que Patronato se haya sostenido durante tanto tiempo en Primera División? Sí, es una novedad, un gran paso y es historia lo que lograron los chicos que estuvieron hasta entonces, lo lograron la dirigencia y los diferentes cuerpos técnicos. Ahora la vida te invita a más”, indicó, a modo de introducción.

Luego agregó: “En Patronato ya se hizo historia, y si este año nos toca lo peor no puedo decir “ya hubo gente que hizo historia” porque mi paso sería nefasto. Tengo un propósito más alto. ¿Por qué no puedo hacer historia acá? Por qué no podemos elevar la vara? Ahora tenemos 10 puntos, salimos de zona de descenso. Esto va a ser larguísimo, vamos a conseguir muchísimas victorias y algunos traspiés también, porque nos invitará a crecer. No nos quedamos con que los (Sebastián) Bértoli, (Walter) Andrade y compañía hicieron historia. Tenemos la oportunidad latente de ir a Aldosivi con la convicción de querer meterle un garrotazo. Es la realidad. Nos va a pasar con Aldosivi, lo vamos a lograr, nos va a pasar con Estudiantes, lo vamos a lograr, nos va a pasar con Lanús y lo vamos a lograr. Y en el mientras tanto va a haber 20 días en los que tenemos que lograr, todos los días, ser mejores”, redondeó.

Miloc es uno de los integrantes del plantel que se sumaron en este proceso. Este ciclo se caracteriza por no contar con supremacía de futbolistas nacidos en la provincia. No obstante, el peso de los jugadores entrerrianos perdura.

“Walter Andrade, que fue quien nos dio la bienvenida a cada uno de los muchachos que hemos llegado de la forma que más nos gusta fue muy claro en el mensaje: acá no hay figuras ni nadie que sobresalga. Así se dio lo que estamos logrando y es el camino que vamos a seguir trazando. Si el tipo de mayor prestigio del grupo te marca esa línea, no hay nada que pensar”, aseveró.

La palabra de Andrade es respetada más allá del escaso espacio que está gozando en el certamen. Miloc lo destacó como un ejemplo por su disciplina y compromiso con la causa. “Es fútbol. Para juzgar está la prensa en forma pública. Nosotros hacemos el balance sobre las decisiones técnicas, dirigenciales y hasta entre pares. La realidad es que son decisiones del cuerpo técnico. No queda otra que la actitud que toma Walter (Andrade) que es callarse la boca, y predicar con el ejemplo. Eso es lo que todos debemos hacer. Seguir compitiendo, esforzándose y buscar esa chance que le tocará sin ningún tipo de dudas”.

Miloc.jpg Foto: UNO/Diego Arias

La idea futbolística que pregona el entrenador Mario Sciacqua fue bien asimilada por el plantel. El funcionamiento está aceitado y queda reflejado en el campo de juego. “Mario es contundente y claro. Tiene un mensaje que no acepta y no permite dobles interpretaciones. Es sencillo de asimilarlo, pero complejo de desarrollarlo porque te exige al máximo. No te da un segundo de respiro para la relajación y reflexión en reposo, sino que es todo activo y enfocado siempre en la brevedad, lo inmediato y el mediano plazo en seguir dándole forma a las pretensiones que tiene él como técnico”, describió.

La buena campaña inicial de un equipo que se encuentra en etapa de formación acaparó la atención de propios y extraños. Al respecto, Miloc analizó. “Fuera del resultado me gusta evaluar el rendimiento en sí, el tránsito de lo diario y hacer el balance ahí. Más allá de ser un grupo nuevo estamos todos muy comprometidos en entender los roles, el sometimiento de la propuesta de Mario. Hacemos lo que nos dicen y por algo son ellos los especialista para esa función. Estamos nada más y nada menos que haciendo lo que nos pide. Obviamente que estamos teniendo una cosecha de puntos importante, que es fundamental más que nada al comienzo. Si uno sumara equis cantidad de puntos que nos permitiera alcanzar el objetivo pero el comienzo no es productivo en cuanto a la sumatoria de puntos, se hace difícil en el día a día. En cambio comenzar el año sumando generando esta expectativa y dándonos cuenta de las capacidades que tenemos y el poder ilimitado para poder seguir creciendo, te invita a más”.

Por otro lado, realizó una reflexión sobre la llegada de Diego Maradona a la conducción técnica de Gimnasia La Plata. El Lobo no es solamente un rival directo de Patronato en la pelea por la permanencia, sino que además es el club que formó a Miloc.

“Me pone contento que la institución y el hincha de Gimnasia pueda tener el gusto de conocer lo que es el Mundo Maradona. Genera un estallido y una revolución que desde afuera no sé explicarlo, y la sensación es totalmente subjetiva. Pero sí sé por buena fuente que la gente está totalmente enloquecida y creo que fue un acierto de parte de la dirigencia poder haber encontrado la oportunidad que dirija Maradona con el respaldo del cuerpo técnico de (Sebastián) Méndez y sabiendo la imposibilidad en cuanto al día a día y la conducción diaria. Después es una persona, por todo lo que genera, y sabemos lo importante que es la cuestión anímica, tanto en el fútbol como en la vida, porque lo que domina es la cabeza, son reacciones químicas. Si la cabeza te da el okey vas a poder dar un plus que sin poder generar lo que logra esta personalidad va a ser difícil de lograr”.

Luego cerró: “La realidad es que si hubiese llegado Pep Guardiola no hubiera podido impregnar una idea en cuestión de días. Los chicos deberán competir y hacerse cargo de la realidad. Lo único tangible será el estado de ánimo, y eso no lo genera solamente Maradona, también lo genera cualquier entrenador cuando llega a un equipo. Lo generó Mario cuando llegó a Patronato, que estaba casi descendido y sin embargo hoy estamos haciendo una nota en Primera División y con aspiraciones cada día más serias de lograr objetivos cada vez más altos. No creo que Gimnasia pueda dar un salto de calidad en cuanto a lo deportivo en desarrollo táctico-técnico. Sí desde lo anímico será un equipo más fuerte por lo que genera la llegada de un nuevo entrenador. Además la gente antes iba al club a despotricar y hacer sentir sus sensaciones de desagrado para con el equipo. Hoy la imagen de Diego acapara y dejan de ver errores de juego para ver a Diego. Y quieras o no el jugador va a estar más cómodo”, concluyó.