Mili Segovia tiene la agenda cargada

El 15 de junio, Milagros Segovia se presentará en Santa Elena en una velada que la tendrá como la protagonista del combate de fondo. Luego atenderá una velada en la capital entrerriana como local y posteriormente será parte de una Eliminatoria Nacional Juvenil.

"Se arrancó con pocas peleas durante este año, pero ahora se viene acomodando todo. Sabemos que es un año de elecciones y eso tiene su tiempo. Se abrió el panorama y vamos a tener una pelea de fondo en Santa Elena con Daniel Martínez que es el organizador del espectáculo y seguramente acá en Paraná vamos a estar presentándonos en el Club Ministerio a la semana siguiente. Además tenemos una eliminatoria par el Nacional Juvenil que se viene ahora en julio", le contó a Ovación Ezequiel Luciani, el entrenador de la boxeadora del Club Palma Juniors.

Por su parte. Milagros se mostró contenta por esta agenda carga de cara a los próximos meses. Todo púgil amateur lo que necesita es sumar minutos arriba del cuadrilátero para luego pasar al campo rentado con una buena base.

"Se está dando y todo gracias al esfuerzo que hacemos con mi entrenador. Estamos muy contentos por este momento", comentó.

Cabe destacar que en la última presentación, en el Parque Berduc, Mili logró quedarse con el triunfo ante su gente, algo que la pone muy feliz.

"La verdad que me sentí re contenta con la gente de acá de Paraná que me apoyó y me alentó para darme fuerzas. Me encanta pelear acá en Paraná y los disfruto un montón", sostuvo.

Muchos opinan que Milagros es la gran promesa del boxeo entrerriano y esto para ella no es una presión, todo lo contrario.

"Me gusta que me tengan así como la promesa del boxeo de Paraná. Me da más ganas de seguir entrenando porque la gente tiene fe en mi y la verdad que estoy contenta y quiero seguir a full así llegamos lejos", dijo.

"Es una motivación constante cada semana de entrenamiento donde nos vamos preparando para las fechas que vienen y ella está en constante movimiento. Tuvimos pocas peleas en el primer trimestre del año, pero ella siempre estuvo entrenando. Y esto de saber que tenemos tres fechas es una gran motivación. Ella lo toma así", enfatizó Luciani respecto de cómo toma su pupila los compromisos.

En setiembre, Milagros cumple años y ahí podrá dar el gran paso que está esperando. Saltar al profesionalismo.

"Ahí cumplirá 19 años, pero después ya tiene más de tres años de actividad que es o que se solicita. Tiene 25 combates y tiene un campeonato argentino amateur que fue el año pasado en Alta Gracia. Tiene una preparación y una disciplina como si fuera una profesional. Se lo merece y estamos en la parte final", explicó el rincón y prosiguió: "Ella entrena de lunes a sábado. Hace un año y medio que venimos preparándola para que sea profesional. Ya lo tiene incorporado y no lo toma con presión, no le pesa. Sabe que tiene que hacerlo y es natural en ella eso".

















Un día en la vida de Milagros





"Me levanto muy temprano a entrenar. Luego ayudo a mi mamá y voy a buscar a mi hermanita a la escuela. Después me quedo una o dos horas hasta la tarde que vuelvo a entrenar y después tengo escuela a la noche. Todos los días son así", contó Mili.