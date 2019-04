Mili cuenta los meses para dar el gran salto

La gran promesa del boxeo femenino de Paraná, Milagros Segovia, cosechó en su última presentación una nueva victoria ante su gente. En la oportunidad venció a Nahir Herling de Gualeguaychú por puntos en el combate estelar de la noche benéfica que se desarrolló en el Parque Berduc y que tuvo a Ulises López como principal organizador. Estuvo en juego el Título Provincial que la paranaense logró retener. Ahora entrena duro pensando en dar el paso hacia el profesionalismo, pero antes atenderá el Campeonato Nacional.

"La pelea del viernes pasado estuvo muy buena. Fue un muy buen espectáculo. Mi rival fue Nahir Herling de Gualeguaychú, donde defendí el Título Provincial. Pude ganar la primera defensa y el título se quedó en Paraná. Fue una pelea dura, pero supimos trabajarla y llevarla con mi entrenador Ezequiel Luciani. Logramos el objetivo que era ganar con claridad, brindamos un gran espectáculo y al parecer a la gente eso le gustó", aseveró la entrerriana en diálogo con Ovación.

Milagros suma muchas peleas, pero la mayoría de ellas fueron fuera de casa. En consecuencia, cuando logra hacerlo de local, la felicidad es infinita. "Fue algo muy hermoso y la verdad se siente una felicidad muy grande al ver a toda la gente, a mis familiares, a mis amigos alentándome porque eso me da confianza. Me da mucha fuerza verlos porque logro salir a pelear bien motivada. Es algo único lo que se siente, es difícil de explicar. La adrenalina que se siente es muy grande y me pone muy contenta saber que la gente de Paraná y mi gente me quieren".

A la hora de repasar su récord personal dentro del campo amateur, contó: "Tengo un récord de 24 peleas, de las cuales empaté cinco, perdí cuatro y gané 15. Venimos peleando mucho de visitante y algunas de local. La mayoría de mis peleas fueron en Santa Fe o afuera de Paraná. Por eso cuando peleo acá en Paraná lo disfruto mucho porque es algo único. Es por eso que quiero agradecerle las oportunidades a los promotores de Paraná que me dan la chance para poder pelear acá y hacer peleas buenas".

"De ahora en más tenemos pensado seguir entrenando, seguir sumando peleas y llegar de la mejor forma al Campeonato Nacional, que es en julio, y si no me equivoco es en Formosa. Quiero seguir peleando y espero volver a salir campeona argentina. Quiero dejar bien parado a Paraná, Entre Ríos y por su puesto a mi club", dijo respecto de cuáles serán los pasos a seguir de ahora en adelante.

En cinco meses Milagros celebrará sus 19 años y ese festejo será por partida doble. "Para pasar a ser profesional me faltan cinco meses, lo mismo que para cumplir los 19, cuando cumpliré con la edad que se requiere. Gracias a Dios venimos trabajando bien y lo venimos manejando bien a ese tema. Ya venimos trabajando como si fuera profesional, con mucha entrega y con muchas ganas de llegar a ese lugar".

















Fue una gran noche de box y a beneficio





Ulises López y Roque Romero Gastaldo se encargaron de entregar los más de 70.000 pesos en donaciones que se recaudaron y que ya fueron entregadas al hospital materno infantil San Roque.