Miguel Pacheco, un apasionado de la F1

El diamantino pero radicado en Paraná Miguel Pacheco, de 73 años, está recién jubilado recientemente como gerente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos y lo hace disfrutando, entre otras cosas, de su gran pasión: el automovilismo deportivo.

Desde la adolescencia es amante del deporte motor, lo que lo motivó luego a estudiar Ingeniería.

En Argentina le gusta el Turismo Carretera y el Turismo Nacional, pero sin lugar a dudas que su gran amor es la Fórmula 1, la categoría más importante y convocante del planeta.

Miguel, junto a su esposa Marta, viajó al Viejo Continente para visitar a su hijo menor, Juan Manuel, quien reside en Madrid. Pero Miguel también se dio otro gusto y fue a ver la F1 a Monza, a 20 kilómetros de Milán, en Italia.

Es hincha de Ferrari y en esta cita el festejo fue de Leclerc. ¡Completito!.

“A la Fórmula 1 la vi muchas veces cuando venía a Buenos Aires en la década del 70, en este nuevo período de la categoría se podría decir. Del 70 en adelante, solo me perdí el último Gran Premio en la década del 90 que no fui, pero a los demás los vi a todos”, repasó en diálogo con Ovación y agregó: “Eso sí, en Europa la única carrera que vi hasta ahora es esta de Monza. Vi bastante de la Fórmula 1 y recuerdo muchos nombres y observé muchas situaciones”.

“Antes se corrían los 2.000 kilómetros de Buenos Aires en Sport Prototipo en la década del 70 en el mes de enero y eran momentos realmente emocionantes también con los Porche 911, las Ferrari y demás. Eso ya no viene más, así que vi varias veces estos espectáculos”, recordó el nacido en Diamante.

Hoy Pacheco es hincha de Ferrari. Fue a Monza y Leclerc le regaló el triunfo en su bautismo en territorio europeo. “Ferrari es hoy la escudería que más me atrae, pero vi muchas y muy interesantes todas en la historia de la Fórmula 1 como la que corrió Tyrrel con Ronnie Peterson en el Autódromo de Buenos Aires con seis ruedas que fue toda una novedad”, dijo, y prosiguió: “También Renault tuvo en el pasado, con la incorporación de los turbos, un gran avance para el automovilismo, lo mismo cuando se emplearon los efectos suelo y demás. Fue un gran avance en la tecnología del automovilismo”.

“Estar en Monza, Italia y que gane la Ferrari fue un hecho emocionante. Pasaron cosas interesantes en la carrera y me pareció buena. Me entusiasmó mucho”, comentó el radicado en la capital provincial respecto de sus sensaciones en Monza.

Luego habló del automovilismo en este suelo y expresó: “Las categorías me interesan todas como el Turismo Carretera en la Argentina, pero estamos corriendo con autos de la década del 50 y creo que merecen, a pesar de las modificaciones que han hecho, pensar en otra cosa, no se puede pensar en eso. Tiene su folclore alrededor y es interesante. Hay que verlo. Después el Turismo Nacional debe ser hoy la categoría que más desarrolla pilotos, equipos y tecnología, así que también me gusta esa”, confió.