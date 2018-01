Miguel Hollman, un presidente austero y confiado

A pesar de ser el presidente del club con mayor representatividad futbolística de Paraná no es un personaje público. Prefiere evitar los medios y trabajar en silencio en el ámbito que le corresponde. En el encuentro entre Miguel Hollman y UNO en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, varios fueron los temas abordados. Para el titular Santo el ordenamiento económico del club no tiene misterios: "No gastamos más de lo que tenemos", afirmó.





Para aquellos clubes sin tanto poderío de dinero, contratar jugadores para reforzar sus planteles no resulta para nada sencillo. Hay que armarse de paciencia y apelar al ingenio. "Creo que sumamos en la medida de las posibilidades de Patronato . A excepción de los clubes grandes y Vélez, creo que los otros clubes estamos en la misma situación. Si no se quiere comprometer la economía del club en el futuro, hay que contratar con prudencia" sostuvo.





hollman.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo



Patrón en una competencia internacional, hoy, en la misma sintonía que el plantel, fija como prioridad la continuidad en la Alguna vez dejó entrever su sueño de ver aen una competencia internacional, hoy, en la misma sintonía que el plantel, fija como prioridad la continuidad en la Superliga : "Siempre tenemos el sueño de estar entre los mejores, todos aspiramos a más. Pero es el tercer certamen que estamos en Primera A y debemos apuntar a afianzarnos en la categoría; esto lleva tiempo y trabajo. Creo que por este año quedándonos en la Superliga vamos a estar todos contentos", expresó.





Desde los tiempos de participación en las competencias organizadas por el Consejo Federal a esta parte, se ve al Rojinegro como un club monetariamente ordenado: "No hay secretos, no gastamos más de lo que tenemos. Como en cualquier ámbito de la vida, no podés gastar más de lo que te ingresa. En Patronato hay un presupuesto y se respeta", comentó.









A excepción del partido cuando se recibió a Boca, el Grella en lo que va de la temporada 2017/2018 mostró tribunas poco pobladas: "A los que vienen siempre les pido que nos sigan acompañando y a los que no que se sumen. Patronato está en la mejor categoría del fútbol argentino. En la medida que sigamos vamos a poder seguir viendo a los mejores del país, grandes, chicos a todos. No es fácil llegar y menos mantenerse por eso le pedimos a la gente que nos acompañe cuando juguemos de local. Desde el punto de vista dirigencial vamos a seguir trabajando de la misma manera para que a través de Patronato se siga conociendo el fútbol de la ciudad", concluyó.





patronato1.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo





UN EQUIPO MENTIROSO. Que Juan Pablo Pumpido prescinda de Sebastián Ribas en Patronato para enfrentar el sábado a Lanús en el reinicio de la Superliga parece poco real. Sin embargo, el delantero se encontraba con algunas molestias físicas y no hizo fútbol por precaución.

Más allá de que el miércoles el técnico decidió cerrar las puertas del entrenamiento, se supo que en el primer ensayo informal de la semana el coach santafesino dispuso que sean parte del equipo titular: Sebastián Bértoli; Agustín Sandona, Renzo Vera, Luca Sosa, Bruno Urribarri; Martín Rivero, Damián Lemos, Gastón Gil Romero, Blas Cáceres; Maximiliano Núñez y Adrián Balboa.