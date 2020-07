Mientras espera, Bastidas explota el simulador

Mientras espera su regreso al TC 2000, donde será parte del equipo Toyota Young junto a Eugenio Provens, el piloto paranaense Exequiel Bastidas se mueve muchísimo arriba del simulador. Compite de manera virtual en el Súper TC 2000 e-Sports y en el Virtual Endurance Championship junto a otros paranaenses.

“En simuladores estoy corriendo el Súper TC 2000 e-Sports. No estuve en la primera fecha, pero sí lo hice en la segunda. Son cinco fechas. Además estoy haciendo varias carreras en el Virtual Endurance Championship que son carreras internacionales. Lo hago con Matías Russo y ahora se sumó Agustín Martínez (hijo del Gurí). Después están Luis Babboni y Gabriel Troncoso que es un grupo de Paraná que armamos y estamos corriendo carreras de 24 y 4 horas. Las más cortas las corremos con Matías y aprovechamos a entretenernos, pero lo tomamos con mucha seriedad ya que es una parte fundamental para nuestro entrenamiento. Metiéndole como siempre. Le dedico mucho tiempo para que todo sea lo más profesional posible y me sirva para entrenar”, le contó a UNO el joven de 19 años respecto de su actividad en el simulador ante la falta de carreras oficiales en los autódromos.

Está claro que Bastidas no aguanta más y ya quiere subirse al Corolla.

“Obviamente que estamos con muchísimas ganas de subir al auto que ya hace muchos meses que no podemos estar en actividad y eso se extraña muchísimo, al menos pruebas en karting, pero como está el país no podemos realizar ningún tipo de actividad automovilística así que tenemos que aguantar”, dijo y continuó: “Esperando la vuelta. Creo que el Súper TC 2000 tenía planificado volver en agosto, pero no se sabe qué sucederá ahora. Hay que esperar. Yo creo que se puede volver con buenos protocolos. Esperemos que se pueda volver, así regresamos a la normalidad”.

Fueron muchos los pilotos en esta cuarentena por la pandemia viral a los que se le cayeron infinidades de espónsores. Es por eso que cuando se regrese ese será un tema central más allá del deportivo.

“En mi caso el regreso no será tan normal porque todo esto influye en el tema espónsores. Con varios de ellos vamos a tener que charlar y es como arrancar de cero en la búsqueda de las publicidades. No pude debutar con el equipo Toyota Young que era el objetivo para este año, pelear el campeonato así que vamos a replantear muchísimas cosas y arrancar de cero, primero con las publicidades y una vez en el auto hay que volver a manejar de nuevo y eso lleva su tiempo para tomarle la mano al auto de carreras”, sostuvo.

Por último, Exequiel habló de la actividad que realiza en tiempos de coronavirus.

“La verdad que la cuarentena la venimos pasando bastante bien dentro de lo que se puede. No hay mucho para hacer, así que dentro de lo que se puede la llevamos bien. Estamos en el simulador y entrenando un poco, lo que se puede. Trato de anotarme en todas la carreras virtuales que puedo porque la verdad me está ayudando mucho, al menos sacándome las ganas de correr. No es lo mismo, obviamente, pero es algo que se puede hacer y ayuda. La llevamos con eso”, cerró.