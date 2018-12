Micheloud abrazó el subcampeonato

El Rally Raid de motos llegó a su fin en Valle Fértil, San Juan, y hubo presencia paranaense nuevamente ya que Santiago Micheloud logró consagrarse subcampeón en la divisional M1.

Con su Yamaha 450 el entrerriano sumó 279 puntos detrás del monarca Marcos Martínez (313 unidades). En La Rioja tuvo problemas con su moto y lo pagó caro en la lucha por la corona. De todos modos, el balance es muy positivo.

"Estoy muy feliz por este segundo puesto porque es la categoría máxima del campeonato y además corrés con pilotos muy entrenados y que se destacan mucho. No es fácil correr con esta clase de pilotos y quedar segundo en el campeonato. Se me rompió la moto en un fecha clave, podría haber quedado más atrás y quedé segundo, así que bien", confesó.

El último acto fue entretenido y disputado, pero a Santiago no le alcanzó para arrebatarle el festejo al campeón. "La última carrera estuvo muy linda. La verdad fue larga y luchada todo el tiempo. No había mucha navegación y a mí eso me sienta bien. "La primera etapa me gana Marcos Martínez que es el que gana el campeonato. Me gana por cuatro segundos. Después el segundo día eran 400 kilómetros y le gano yo por solo 20 segundos. Todo el tiempo íbamos peleando. Después en el final me ganó por poco sumado a algunos errores".

Micheloud no anduvo con rodeos a la hora de calificar a su adversario. "Marcos en definitiva es mejor piloto. De todos modos la definición estuvo divertida porque estuvo peleado todo el tiempo y además íbamos fuerte y abrir pista fuerte no es fácil. Es más, a veces nos perdimos o nos pasamos de largo. También cuando él habría pista se pasaba de largo. Muy buena carrera y es muy lindo correr con esta gente. Me llevo muy bien con ellos, además de pelear en la carrera somos amigos".

Micheloud.jpg



"Estaba muy complicado para ganar el campeonato ahora en esta última fecha porque a mí en la fecha anterior en La Rioja se me rompió el motor, no del todo, pero no anduvo bien. Quedé quinto y perdí mucho tiempo en esa carrera y por sobre todas las cosas puntos. Por eso era complicado ganarle en esta etapa", confió el paranaense respecto de sus chances de ser campeón.

Agregó: "Veníamos parejos hasta La Rioja, que se me rompe el motor. Esa fecha me tiró para atrás y fue la negativa. Después el año bien porque en todas las carreras estuvimos adelante sumando puntos y con este piloto peleamos todo el año el campeonato palo a palo"

Planes para el futuro hay varios, pero todos están atados al bendito presupuesto. "Para el año que viene no sé qué es lo que voy a hacer. No lo tengo pensado porque tengo que ver el presupuesto. Veré qué hago y si sigo en esta categoría o si puedo hacer una carrera del Mundial o alguna internacional. Igualmente no decidí nada. El presupuesto es clave para esto. Si no la meta es correr algunos enduros locales que son lindos", cerró el buen exponente de 22 años.