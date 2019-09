Mica Maslein

La paranaense que ganó la Medalla de Bronce

Micaela Maslein nació el 24 de febrero de 1989 en Paraná y es profesora de Educación Física. A los 4 años comenzó a realizar gimnasia deportiva en Amalia Ruiz. Hizo natación, básquet, squash y vóley donde llegó a jugar la Liga Nacional con Estudiantes durante dos temporadas.

Empezó a remar a los 10 años en el Rowing con su papá y luego dejó a los 13. A los 24 volvió al río y la rompió. En 2015 fue subcampeona de maratón en K1 y K2. Ese año disputó tres Argentinos.

En 2016 fue subcampeona en Panamericano de Estados Unidos y Campeona en K4 de Sudamérica. Y Fue tercera en K1 1000. En 2017 fue campeona en K2 200 y en K4 200 en el Sudamericano de Colombia. Disputó el Mundial de velocidad en Checa y terminó 13 en K4 500. Ese mismo año fue tricampeona argentina en K2 200, 500 y 1000 en La Plata. Y subcampeona en K1. Fue campeona en k4 500 en el Panamericano de Ecuador. En 2018 disputó el Mundial de Alemania y culminó 13° en K4. En 2018 terminó 16 en el Mundial de Portugal. Fue tercera en K4 500 y K1 1000 en Canadá 2018. Ese año fue subcampeona en K1 y K2 200 en el Argentino.

En 2019 obtuvo su mayor logro al conseguir la Medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos de Lima en K4 junto a Sarbina Ameghino, Magui Garro y Brenda Rojas. Luego disputó el Mundial de Hungría.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De River, pero ahí, simpatizante.

—¿Un club?

—Siempre fui de Rowing porque me dio muchas alegría, pero en este momento soy parte de un grupo muy lindo del Náutico de Paraná. Los dos.

—¿Un triunfo?

—La medalla en el Sudamericano 2017, que fue con la que empecé a cobrar mi primera beca y aparte en ese Sudamericano yo solo iba a correr en K4 y necesitaba sí o sí una medalla. Y cuando llegamos a Colombia ningún país presentaba K4 y si ganaba esa medalla no iba a valer. Entonces Magui (Garro) le dice al entrenador ‘anotame con ella’ y fuimos y ganamos la primera Medalla de Oro para el equipo femenino ese año.

—¿Un equipo?

—El equipo de toda mi vida de vóley de Rowing donde están la mayoría de mis amigas.

—¿Una carrera?

—La de los Juegos Panamericanos de este años donde ganamos la Medalla de Bronce,

—¿Una compañera con la que compartiste equipo?

—Magui Garro. Mi compatriota, compañera, madrina, casi entrenadora porque me enseñó mucho y mi amiga.

—¿Un entrenador?

—El Pollo Itria.

—¿Un lugar para remar?

—Amo mi río Paraná, pero el lugar más lindo es en Concepción del Uruguay. Te da un montón de lugares con el agua calma.

—¿Una competencia?

—El Mundial de este año. Aunque parezca raro porque quedamos eliminadas enseguida, pero lo disfruté desde otro lado en la cuna del canotaje y vi a los mejores. Fue increíble y no paré de admirar a todos los que había.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Del Potro, Ginóbili, la Peque Paretto, Javier Correa y Sabri Ameghino.

—¿Y tres del mundo?

—Lisa Carrington, Usain Bolt, Roger Federer.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Me costó, pero creo que en lo que mejor me veo es en hacer jugar a los más chicos. Desde que empecé el instituto me fue algo natural. Como profe es en donde mejor me encuentro.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Sin dudas a volver a operarme de la rodilla. Esa lesión me marcó y me da mucho miedo. Me lesioné los ligamentos, me operé dos veces y me quedó mal. Fue jugando al vóley. La paseé muy mal y me debería volver a operar.

—¿Qué cosas te sacan?

—La irresponsabilidad y la injusticia.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Una piragüa que me compré. Teníamos una muy linda con una amiga, pero era muy pesada y la usábamos para pasear. Y siempre decíamos vamos a comprarnos una más liviana. Me compré una llena de agujeros por liviana y barata. Dijimos vamos a arreglarla y a salir. Y ahí está tirada y estamos pagando el alquiler de la percha.

—¿Una comida?

—El asado.

—¿Un postre?

—La crema de maizena que hace mi abuela Susi. Es un postre con caramelo arriba y cuando vuelvo de los viajes es lo que pido.

—¿Una bebida?

—La cerveza.

—¿Qué música escuchás?

—La que ponga el otro. O pongo la radio. Me gusta todo.

—¿Una película o serie?

—El Niño de Pijamas a rayas y serie: Prison Break.

—¿Un viaje?

—El mejor viaje fue el que hice a Hungría al Mundial de Maratón. Fue la primera vez que me subí a un avión en 2015.

—¿Una ciudad?

—Paraná, la más linda.

—¿Cuál fue el lugar más lindo que conociste?

—Todo lo que conocí fue por el canotaje y España creo que fue el más lindo porque pudimos estar más tiempo y estuvimos en muchas playas. De hecho conocí el mar en España.

—¿Un lugar para vivir?

—Paraná.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—El Puerto de Paraná con río y la escuela de canotaje.

—¿Un hombre?

—Mi papá Martín.

—¿Una mujer?

—Mi vieja Florencia.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El más groso es el Bautista Itria que es uno de los chicos junior del club Náutico Paraná. Se va al Mundial de China ahora y lo admiro mucho y lo sigo un montón.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como 12 y el mejor y el que más uso es el de la familia.

—¿Como se llama?

—Conchocracia porque cinco mujeres y mi papá.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—En este momento con mis amigas en una playa de vacaciones.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A mi hermana Suyay que juega muy bien al fútbol. La tiene clara.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiese gustado ser deportista como de básquet o vóley. O cualquiera de los chicos de la Selección de básquet.

—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—Con Macri.

—¿A quién le sacás la roja?

—Se me viene una sola persona, pero no la puedo nombrar.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—Cuando éramos fanáticas de Rowing ni loca me ponía la de Estudiantes y después jugué dos Ligas y fui profe.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—El año pasado en el Mundial de Portugal donde no estuvimos a la altura y la pasamos mal.