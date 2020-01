Miami es hoy la casa para Jordana Luján

Abandonó Pensacola, ya egresada de la carrera de Administración Ambiental, y se mudó a Miami para ponerse a trabajar en la academia que posee Guillermo Cañas, un reconocido exjugador de la famosa Legión Argentina.

De paso por la capital provincial, donde pasó las Fiestas, la paranaense Jordana Luján habló con Ovación antes de viajar a Córdoba, donde hoy estará dando una clínica en una nueva sede que abrió el extenista.

“El balance es muy bueno y fue un gran cambio pasar de recibirme a nivel universitaria a laburar completamente. Estoy muy contenta y la verdad que es increíble todo. Soy la única mujer y a mí eso me encanta. Muy bueno todo”, expresó, y de inmediato se refirió al hecho de estar en una academia que lleva el nombre de un reconocido extenista de este país. “La verdad que en ese sentido es buenísimo porque argentino que cae en Miami va para allá. La zona donde estoy es muy argentina y eso está buenísimo porque se siente más como en casa. También van los jugadores profesionales a entrenar ahí y eso está bueno porque incentiva a los chicos y me motiva, obviamente”.

Por la academia pasaron tenistas argentinos de gran nivel y así lo contó Jordi: “Antes de que se jugara el Us Open o el Miami Open u otro torneo que se juegue por ahí fueron Schwartzman, Pella, Del Potro. Van todos ahí y eso está bueno”.

Jordana Lujan (1).jpg

“Yo conocí a un par de entrenadores que son dos de los tres directores además de Willy como es Martín García y Nicolás Maidana. Los conocía cuando yo jugaba y ellos me ofrecieron el laburo. Me contacté con ellos y ellos me dijeron de ir a trabajar cuando me recibiera, así que así se dio todo”, contó la entrerriana respecto de cómo fue el contacto para trabajar en Miami.

Luján trabaja con chicos y grandes. “Es buenísimo trabajar con los chicos, pero yo igual trabajo con todos y tengo varios adultos mayores. Está bueno porque no te aburrís nunca. Hay muchos chicos igual. Tenemos arriba de 100 chicos para el programa Después del Colegio. Son muchos y eso es bueno. Juegan y se divierten mucho y no sólo con tenis, sino que con juegos también y otras cosas. Hay nenes que juegan muy bien, así que tenemos un grupo de competición. Es lo que más me gusta, los chicos”.

Por otra parte Luján viajó a Córdoba, donde hoy dará una clínica en una nueva sede de la academia. “Cañas abrió una sede hace muy poco y nosotros vamos a dar una clínica junto a otro entrenador, así que vamos a promocionar la academia. Estará bueno. Y esperemos un 2020 así, con mucho trabajo y muchas giras. Estoy cansada, pero renovada para arrancar con todo”, cerró ilusionada.