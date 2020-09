"Mi meta es debutar y jugar con Lautaro"

Román lleva toda una vida en el club, o gran parte de su vida. A los 4 años comenzó a jugar y divertirse detrás de una pelota luciendo el escudo de Patronato, el equipo del cual es hincha. El campo de deportes de la Escuela de Comercio N° 1 ofició de patio. Ya sea en el reducto de juego o en la tribuna transitó por todos los niveles. En el tablón alentó al equipo de sus amores junto a sus amigos y la familia. Dentro de la cancha con sus compañeros de plantel.

Desde el año pasado Román comparte entrenamientos junto a Lautaro, uno de sus hermanos mayores. A inicio de 2020 el menor de la dinastía fue promovido por el entrenador Gustavo Álvarez para realizar su primera pretemporada con el plantel profesional. Luego retornó a Reserva, donde continuó sumando experiencia.

En la actualidad, y con su primer contrato profesional, Román afronta su segunda pretemporada con el equipo superior. El pibe que en julio cumplió 21 años persigue su objetivo, que es el sueño de su círculo íntimo. “Mi primer sueño es debutar en Primera y jugar junto a Lautaro”, remarcó el menor de los Comas, en diálogo con Ovación.

El temperamento y el timbre de voz es similar al de Lauti. “En casa me dicen lo mismo. Lo único que me piden es que trate de abrir un poco más la boca cuando hablo porque hay veces que a Lautaro no se le entiende nada”, bromeó Román, con su buen humor natural. La buena relación de hermandad se refleja hasta en los pequeños detalles. Román sufrió desde pequeño las consecuencias de ser el menor de la dinastía. “En mi casa me dicen Manso, por el exjugador de Newell’s. En el club no lo saben”, confesó. “Me pusieron así porque una vez, cuando era chico, tuve piojos. Ahí me bautizaron Piojo Manso. Primero me molestaba, pero porque era chico. Ahora lo tomo con humor”, agregó Román, quien le devolvió la gentileza a su hermano mayor. “A Lauti le digo Narigón”.

El más chico de la dinastía destiló felicidad durante su testimonio. Disfruta el recorrido que está realizando como futbolista profesional. “Estoy muy contento, más allá de que esta es mi segunda pretemporada porque había formado parte de la que se llevó adelante a inicios de año con Gustavo (Álvarez). Esta posibilidad que me están dando la estoy disfrutando y aprovechando al máximo”, describió.

Comas indicó que en este proceso se siente más partícipe. “Me siento más integrado al plantel, más juntos en los trabajos. Me siento bien y la estoy aprovechando y disfrutando al máximo. No era que a inicio de año estaba más nervioso. Sabía que tenía muchas cosas por mejorar. Mi hermano desde un principio me dijo que tenía que estar tranquilo, que disfrute y que me suelte como lo hacía en inferiores”, relató.

El día a día y la acumulación de horas de trabajo alimentaron su ego. “A medida que fueron pasando los entrenamientos fui tomando más confianza. Me fui afianzando más al ritmo de trabajo. Al principio me costó, pero ahora me vengo sintiendo bien. Pero es por la confianza y la tranquilidad que me transmiten mis compañeros”, agradeció.

Patronato En Reserva Román se movió sobre la banda derecha del mediocampo. En Primera Álvarez lo evalúa como lateral. Prensa Patronato.

Román también resaltó el respaldo que le brindan desde el cuerpo técnico. “Ellos hablan mucho con los chicos de inferiores. Nos ayudan muchísimo. Siempre nos transmiten tranquilidad a la hora de los trabajos. Si no entendemos algo nos dicen que les preguntemos. Es preferible que preguntemos a que hagamos mal los ejercicios. Siempre están para darnos la palabra”, subrayó.

Román observa que la posibolidad de estar entre los citados para un encuentro por la Liga Profesional es concreta. Sabe que deberá luchar para darle vida al gran anhelo. Para transformar en realidad la ilusión de los Comas. “Mi primer sueño es debutar y jugar con mi hermano para que la familia nos vea juntos en el club del cual somos hinchas”, se entusiasmó. “Tengo que seguir trabajando pensando en el mañana y poder cumplir nuestro sueño. Es un sueño que los dos tenemos”, describió Román, que sigue los consejos de Lautaro. “Siempre me dice que esté tranquilo y que me divierta. Y lo estoy logrando”, cerró.