"Mi deseo es continuar en River"

LAS DECLARACIONES DE MARCELO GALLARDO:

"Como tantas veces me han preguntado y se hicieron tantas conjeturas a través de lo que hago o dejo de hacer, o lo que pienso o lo que no pienso, por lo menos hasta el final del torneo, acabo de comunicarles a los cuatro candidatos que se van a presentar en las próximos elecciones del mes de diciembre, que mi deseo es continuar. Pongo mi continuidad a disposición. Lo pensé bien y tengo esas ganas de querer seguir ligado a algo que pertenezco. Me siento con ganas y energías de seguir. Lo acabo de comunicar y lo quiero hacer público ahora. Mi continuidad está en manos de River".





