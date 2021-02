Mestizo, sólo fútbol

mestizo 2.jpg Mestizo abrió sus puertas a Luz, Cámara y a Jugar. Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

“Esto es sólo fútbol emulando la segunda revista más potente de la época después del Gráfico. Acá en Mestizo es sólo fútbol, es así. Me gusta ese título como para arrancar la charla”, comenzó Bruno Balla hincha fanático de River y fiel seguidor de Patronato. “River es una herencia familiar prácticamente. Hoy por hoy estuve más en la cancha de Patronato que en la de River, pero cuando se pude viajar se va y se ve los partidos. Obviamente que los dos colores se sienten y mucho”, confesó dándole lugar a Tato Main, otro hincha Millonario de la banda y quién además jugó en el Deportivo Lima, uno de los tantos equipos que militan en el fútbol independiente de la capital provincial: “Lima es el equipo de mis amores, pero ya no estamos activos, aunque queremos estarlo. Lo que sí ya de entrada Mestizo desafiamos con un equipo de fútbol 5 a todos a los grupos, agrupaciones, colegas y artistas. Somos muy competitivos. Por ejemplo a La Posta es una banda a la que nos gustaría enfrentar, pero hay otros desafíos dando vueltas. Hay compañeros como los chicos de Litoral Stan Up Comedy. Con ellos hay un desafío pendiente, pero hay un tema de papeles que solucionar y con eso están yendo para atrás (risas). De todos modos hay que ir con cuidado y cautela con el equipo que tenemos. Este equipo es pura garra y corazón”.