Messi se sinceró y dijo que no está haciendo su "mejor Copa América"

Lionel Messi resaltó que el seleccionado argentino llega “muy bien” para enfrentar a su par de Brasil este martes en una de las semifinales de la Copa América, a la vez que ejerció autocrítica y consideró “no estar haciendo” el mejor torneo continental en este 2019.

“Para enfrentar a Brasil llegamos muy bien, pero debemos estar muy concentrados”, expresó el capitán del equipo que conduce el DT Lionel Scaloni, tras la victoria 2-0 sobre Venezuela, en cuartos de final, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El astro rosarino, de 32 años, puntualizó que “es difícil elegir un favorito entre Argentina y Brasil”, por la eliminatoria que ambos disputarán este martes 2 de julio, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

“Ellos son locales, estarán con su gente”, contempló el crack del Barcelona, quien hoy sorprendió a muchos cuando entonó completo el himno nacional en la previa del compromiso ante la 'Vinotinto'.

Messi también ejerció autocrítica y reconoció “no estar haciendo” la mejor Copa América.

Y el 10 del seleccionado albiceleste ejerció un mínimo descargo en sus discretas labores, atribuyéndole cierta responsabilidad al “mal estado” de la mayoría de los campos de juego.

“Las canchas, realmente, no están bien. No favorecen al buen juego. Siempre es más complicado jugar para nosotros porque los terrenos no están bien”, dijo el rosarino.

Messi alberga esperanzas de un buen rendimiento ante el combinado brasileño, porque “está defensivamente bien”, aunque reconoció que es un torneo “en donde cualquiera le gana a cualquiera”, completó.