Messi rompió el silencio y habló de todo

Sobre la performance del seleccionado en la última Copa del Mundo, confesó: "Fue uno de los peores golpes que me tocó vivir en la Selección. Se dio mal desde el principio, el no ganar el primer partido, haber errado el penal, eso hizo que fuéramos a remolque en los siguientes partidos. El segundo venías llevándola, jugando parejo con Croacia y con el gol nos desordenamos y el resultado no daba para ser así. El principio fue complicado. Nos terminamos clasificando con mucha suerte a lo último. Después Francia enseguida nos hizo el 2-2, no nos dio tiempo a nada y otra vez volver a empezar y volver de atrás. Del principio venía mala, no fue lo que nosotros queríamos y esperábamos. Antes de la clasificación también nos costó, llegamos a los empujones, fue complicado durante todo el mundial y antes también"

"En ese momento no tenía ganas de nada. Era encerrarme y hacer el duelo solo con mi familia e intentar olvidarme lo que había sido el Mundial y lo que había vivido, que me costó mucho. Lo tenía que hacer para seguir, intente aislarme de todo , de alejarme de la Selección. Mirarlo desde otro lado, pasar el tiempo y enfriarme. Nos pegó duro a todos por como venía esta generación, de estar 10 años siendo maltratada, sin valorar lo que habíamos conseguido más allá de no haber lamentado copas. Terminar el ciclo de esta manera fue doloroso"









Al momento de hablar sobre la camada de futbolistas que lideró, subrayó: "Se dijeron muchas barbaridades y mentiras de esta generación. Se consiguieron cosas extraordinarias, si bien no pudimos levantar la copa, llegamos a la final del mundo, dos finales de Copa América, no es fácil eso. La verdad siempre tuvimos quilombos con el periodismo. Por eso también en un momento intentamos dejarlo de lado y no hablar, porque habían pasado cosas que no eran normales. Si no nos cuidábamos y nos hacíamos fuertes entre nosotros, se iba a seguir diciendo de todo lo que igualmente se dijo después"





"Lo del 'club de amigos' se viene escuchando desde hace años, que yo ponía jugadores o técnicos, que hacíamos lo que yo decía y que manejaba prácticamente toda la AFA. El club de amigos es el Pipa (Higuaín), Agüero, Mascherano, Di María, todos los de ese momento eran los mejores en el mundo. Te da bronca"





en relación a las críticas recibidas en los amistoso disputados en la era Scaloni, opinó. "No escuché mucho, sí me llegaron muchas cosas de amigos y gente que tengo en Argentina. Sé que se está hablando mucho y se dijeron muchas cosas, pero es costumbre últimamente. Muchas mentiras, muchas cosas inventadas, algo que ya se hizo normal. Me da bronca porque la gente cree muchas veces lo que se dice"





Luego agregó: "El mentir, pegarme, decir cosas sobre mí, inventar. Darme cuando no estoy en la Selección, darme cuando estoy. La realidad es que yo vengo con una pubalgia desde antes del parón de diciembre. Vengo entrenando poco, no juego todos los partidos, de los últimos años es de los que menos minutos llevo jugados. Por eso mismo. Vengo arrastrando molestias y me vengo cuidando. Scaloni sabe de todo esto y decidió que el segundo partido ni siquiera viajara. Me vino bien el descanso para lo que viene. Él hizo dos equipos para los amistosos, así que tampoco cambiaba mucho".





Por otro lado, Messi negó ser simpatizante de River y sostuvo su amor por Newell´s de Rosario. "No sé por qué se dice que soy de River, nada que ver. Soy de Newell's de chiquito, toda mi familia es de Newell's por mi viejo, salvo un hermano que es de Central"





Messi apagó la ilusión del hincha de Newell´s y cree que es reducida la posibilidad de retirarse con la camiseta de la Lepra. "Me encantaría volver a Newell's pero no es fácil por todo lo que rodea volver a Argentina, pensar en los nenes, Thiago va siendo más grande y elige también, toma decisiones con nosotros. No le costaría nada volver a Argentina porque es chico todavía, se adaptaría, pero no deja de ser difícil. A mi me encantaría sacarme el gustito de poder jugar en Newell's pero no sé qué va a pasar"