Messi rompió el silencio y habló de su futuro

¿Se va o se queda en Barcelona?

"Sé que hay mucha gente que todavía me quiere y sigue queriendo que siga en el club. También sé que hay una parte que después de lo que pasó no es así (...) No sé si me voy a ir o no, pero si me voy me gustaría irme de la mejor manera. Si me voy, me gustaría volver para vivir en la ciudad y trabajar en el club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugado".

Sobre su supuesta influencia en el armado del equipo del Barcelona: "Que digan que Messi manda en el vestuario me molesta. Muchos lo dan por hecho. La gente se cree todo lo que sale en el diario y en la tele. Lo dicen en el Barcelona y en la selección, que jugaban mis amigos".

La resolución del conflicto con el Barcelona: "Sabía que si iba a juicio tenía la razón porque me lo habían confirmado muchos abogados (...) Yo estaba asesorado por abogados. Terminó solucionándose. No me quejo. Yo me quejo del trato que recibí, sobre por la prensa madrileña, aunque en Barcelona también hubo quien me atacó".

"Bartomeu me engañó en muchísimas cosas durante varios años. No hay un clic, es todo un camino. Uno conoce bien a este club. El último año fue duro. Antes también había sido difícil por cómo habíamos quedado eliminados de la Champions", sostuvo.

Luego agregó: "Muchas veces le dije al presidente de irme. El burofax era una manera de decirlo de forma oficial, de decirlo en serio".

La muerte de Maradona

"No quiero pensar en un funeral mío como el de Maradona. Era normal lo que se hizo por Diego, se lo merecía todo. No pienso en la muerte. Pienso qué habrá, cómo quedarán mis hijos, mi familia, pero no mucho ", señaló sobre la partida sorpresiva del Diez.

"Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi padre. Estaba en mi casa. Fue una locura. Nadie lo esperaba y nadie lo puede creer a día de hoy. Fue algo terrible".

"Hoy por hoy estoy bien. Lo arrastré un poco durante el comienzo. Me encuentro con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. El club está pasando por un momento complicado. Se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal, está muy mal y es difícil o va a ser difícil volver a estar donde estaba".