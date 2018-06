Messi puso en duda su ciclo en la Selección

La tercera final perdida parecía la vencida para Lionel Messi . Tras caer en la definición de la Copa América del Centenario ante Chile, el crack del seleccionado argentino de fútbol renunció a la Albiceleste. "Se terminó la Selección para mí, ya está", dijo, abatido, al salir del vestuario. En términos reales, el rosarino no se perdió ni un solo partido. Edgardo Bauza, entrenador de la Argentina tras aquel torneo, lo convenció de regresar.

Ahora, a menos de una semana del debut de la Selección Argentina en el Mundial Rusia 2018 ante Islandia, el capitán volvió a abrir un interrogante sobre su continuidad en la Albiceleste: "Dependerá de cómo nos vaya en Rusia", advirtió la Pulga.

En una entrevista con el diario Sport de Catalunya Messi reconoció que será clave el desenlace de la Copa del Mundo para continuar, o no, vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. "No sé. Dependerá de cómo nos vaya, de cómo terminamos. El hecho de pasar por tres finales sin ganar nos hizo pasar por momentos complicados con la prensa y con la prensa de Argentina por las diferencias de ver lo que supone llegar a una final. No es fácil y hay que valorarlas. Es cierto que lo importante es ganarlas, pero llegar allí no es fácil", dijo Messi, que jugará su cuarto Mundial con la Selección.

Messi conquistó un sinfín de torneos jugando con Barcelona. En el seleccionado festejó en el juvenil Sub 20 y se alzó con la medalla dorada en Beijing 2008. Su cuenta pendiente es elevar un trofeo con el seleccionado mayor. ¿Qué motivación podría tener en caso de ganar la Copa del Mundo? "La misma por más que gane ese torneo de Rusia. Gané muchos títulos a nivel de club y al año siguiente la motivación era la misma, con la idea de volver a ganar. Con el Mundial sería lo mismo. No cambiará nada", remarca Leo.

Por otro lado, habló de las selecciones a temer durante el Mundial. "Hay varias que llegan muy bien de confianza, de juego y de jugadores individualmente como es el caso de Brasil, Alemania, España, Francia y Bélgica, aunque a esta no se la nombra tanto. Esta selección tiene muy buenos jugadores y la experiencia del último Mundial. Será un Mundial parejo".

Durante la entrevista, el rosarino también confesó que se siente un catalán luego de 18 años en la ciudad y que sus hijos "son más de acá", en referencia a Barcelona, que él. "Tienen raíces argentinas pero tienen todas las costumbres del catalán", reveló sobre Thiago y Mateo, los mayores de la familia que completó Ciro, nacido en marzo.

¿Se calza el buzo?.Al ser consultado sobre qué le gustaría hacer una vez que se retire, Messi respondió: "No lo he pensado. Ni quiero. Cada uno lo vive de una manera. Yo intento ir año tras año, con tranquilidad. Cuando llegue su día ya veré. Encontraré el camino cual seguir, lo agarraré y veremos cómo sigue todo".

¿Ser entrenador? "Hoy por hoy no me veo siendo entrenador. Uno nunca sabe lo que pasará. Había escuchando a Zidane decir también que nunca iba a ser entrenador y después le terminó picando y estuvo allí. No me veo allí pero no sé qué va a pasar".









Sampaoli cuenta con Enzo Pérez





El mediocampista del seleccionado argentino Enzo Pérez arribó ayer a Moscú para sumarse al plantel dirigido por Jorge Sampaoli en reemplazo del lesionado Manuel Lanzini. El volante de River Plate aseguró que siente felicidad de tener una nueva oportunidad de jugar un Mundial, al tiempo que consideró que "lamentablemente llegó por la lesión de un compañero y nadie quiere ingresar así". Enzo Pérez fue parte del equipo que fue subcampeón en el Mundial de Brasil en 2014 y antes de subirse al avión que lo llevaría a Rusia, indicó: "Corro de atrás porque los chicos llevan un tiempo entrenando y es una ventaja, más allá de que yo estuve con un profe esta semana". Con la llegada del jugador de River, el entrenador Jorge Sampaoli realizó ayer su primera práctica en Rusia con los 23 jugadores de cara al debut, que será frente a Islandia el sábado 16. El entrenamiento fue de baja intensidad, en el que se acostumbran a la altura y condiciones climáticas de aquel país. Sin embargo este se vio interrumpido por la lluvia que azotó la sede donde están concentrados. Mensaje para Manu. Enzo Pérez envió un mensaje positivo a Manuel Lanzini, quien quedó al margen del Mundial Rusia 2018 por la rotura de ligamentos cruzados anterior de su rodilla derecha. "Le deseo mucha suerte. Es un jugadorazo y fue una lástima que se haya quedado afuera. Ahora le deseo lo mejor y que aporte su fútbol al equipo", puntualizó el mediocampista mendocino. Rompió el silencio. El mediocampista Manuel Lanzini habló ayer por primera vez después de haber sufrido la lesión ligamentaria que lo dejó afuera de la cita ecuménica. El futbolista del West Ham de Inglaterra confesó que la lesión fue la "peor sensación" que sintió en su vida. "Es un momento difícil porque uno se hace muchas preguntas, pero trato de siempre ver el lado positivo", declaró en una entrevista con ESPN desde Barcelona, de España, donde se quedó a la espera de la operación. "El apoyo de mis viejos y de mis compañeros fue fundamental, porque parecía que se me había caído el mundo. Fue la peor sensación que sentí en mis 25 años", agregó Lanzini El jugador de West Ham sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en una "jugada muy boluda" durante una práctica, con lo quedó sin la posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo. El ex-River Plate valoró el "compañerismo" y la unión del plantel Albiceleste, al que agradeció el afecto que recibió en las horas posteriores a sufrir la lesión."Me encantaría ir a Rusia a acompañar al plantel", deseó Lanzini, quien se operará en Barcelona con el doctor Ramón Cugat, experto en ese tipo de lesiones.









